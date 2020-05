Captar turistes en temps de crisi

L 'Ajuntament de Lloret de Mar, vila turística per excel·lència, ha desplegat sempre una activitat inusitada per promocionar el turisme.

Però, a vegades, l'afany per detectar els canvis en el mercat turístic porta a extravagants floritures en el disseny de les campanyes de màrqueting.

Així, sense anar gaire lluny, el 4 de novembre de 2015 es va celebrar una jornada sota el lema «Repensa Lloret». Experts i professionals del sector van debatre durant diverses sessions sobre el turisme del futur. El 26 de maig de 2016 es presentaven les conclusions.

En definitiva, el producte de sol i platja és el producte estrella de Lloret de Mar, però els canvis en la demanda han valoritzat el concepte de platja urbana.

És a dir, una destinació de sol i platja ha de tenir en compte la població (història, tradicions, cultura i esdeveniments) i diversificar l'oferta de serveis (comerç, gastronomia, natura, wellness, accessibilitat, oci nocturn i patrimoni cultural).

En el marc d'un pla operatiu de reconversió turística iniciat el 2010, l'Ajuntament de Lloret ha fomentat campanyes destinades a canviar la percepció negativa del municipi. En aquesta línia, s'han emprat lemes com: «Vine. Viu-lo. Comparteix Lloret» el 2014, «Lloret com a mi m'agrada» el 2015. El 2017, «Amb respecte, a Lloret hi cabem tots», amb l'element central de «Posa't la samarreta» en sortir de la platja, en un intent de reforçar la relació entre residents i visitants.

Aquest any toca «Be a lloretenc soon» (Sigues lloretenc aviat), un eslògan desencertat si es vol incentivar l'orgull de pertinença a la vila. De fet, no queda clar si és una crida als veïns que saben anglès o als estrangers que no saben on es troba el poble.

De sobte, l'arribada de la COVID-19, criminal turista invisible, ha trastocat tots els plans. Els optimistes pensen que d'una desgràcia en pot sorgir una oportunitat. Hi haurà una pila de negocis que, tancats per la pandèmia, ja no tornaran a obrir. Com que tenien els peus d'argila, es farà neteja d'establiments que entorpien el camí cap al nou model turístic.

En canvi, els pessimistes creuen que la destrucció d'una part del teixit productiu empobrirà encara més una majoria de la població que viu de la temporada estiuenca.

Ara bé, defensors i detractors han de ser conscients que, si els damnificats no reben ajudes públiques a fons perdut per a la reconversió, vindran anys de misèria i emergència social.

Per tant, si no venen turistes, bona nit viola. Si es preveu que aquest estiu la patacada serà de campionat, potser és convenient llançar eslògans a l'estil de: «Us estimem, us esperem», «Vine al paradís», «Lloret és seguretat i salut» o «Lloret enamora».

I encomanar-se a santa Rita.