Darwinisme digital

En el llibre L'origen de les espècies, Charles Darwin explicava que les espècies més fortes o intel·ligents són les que s'adapten més ràpidament al canvi. Si substituïm espècies per negoci, tindrem una clara radiografia de l'entorn actual al qual ens enfrontem. Mary Meeker, autora del prestigiós Internet Trends Report, apuntava fa uns dies que la crisi del coronavirus està separant les companyies i organitzacions que tenien una estratègia digital forta d'aquelles que encara no la tenien. Sigueu empleats o empresaris, si sabeu respondre on és la vostra empresa en termes de transformació digital probablement tindreu una pista sobre quin és el futur que li espera. De les 500 empreses més importants del món l'any 1955, només setanta segueixen actives. De la nostra capacitat d'adaptació dependrà el futur.

Ens enfrontem a una crisi duríssima amb una economia i una societat que no han fet els deures: tenim un model de creixement d'escàs valor afegit i un país que està lluny de les primeres posicions dels rànquings mundials d'innovació i competitivitat. Ens equivocaríem si ho atribuïm tot als efectes de la pandèmia. Ja abans, teníem indicadors que ens alertaven de la fragilitat d'una economia dependent del sector serveis i de negocis estacionals.