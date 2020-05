Sense líders polítics

Borja Semper és un polític totalment atípc, un rara avis dins de la seva espècie. O millor dit, és un expolític perquè fa uns mesos va abandonar l'exercici actiu de la política. Era del PP al País Basc. Encara més difícil fins i tot. Però dic que és atípic perquè va plegar i va renunciar a tenir qualsevol responsabilitat cansat, segons paraules seves, de la contínua confrontació. Segons ha dit en alguna ocasió l'actual política ha renunciat a encarar els reptes de futur i ha caigut en la simple confrontació. I si un polític ha de ser un servidor públic això ho hauria de tenir sempre molt present. Aquestes setmanes de crisi sanitària i econòmica han estat una prova de la constant confrontació que es viu. No he vist en cap moment un polític que busqués ser un líder amb qui confiar, amb un discurs directe. No he vist tampoc un gestor ni un bon comunicador. Tot han estat discursos buits de contingut –utilitzar un llenguatge bèlic ja és el súmmun–, cap polític ha sabut trenar aliances amb altres partits. Tothom ha volgut treure rèdit electoral amb qualsevol dels seus gestos o paraules. Però els ciutadans no volem això. Volem algú que renunciï als personalismes perquè de popularistes com Trump o Bolsonaro ha quedat demostrat que aquí, molt a prop nostre, també en tenim.