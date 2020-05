La solidaritat de JxCat i Erc

JxCat té una capacitat desbordada per argumentar una cosa i la contrària i fer-ho, a més, en una mateixa compareixença. El portaveu del grup al Parlament, Eduard Pujol, és especialista en aquesta tàctica. Dimecres en vam tenir un exemple. Quan se li va preguntar per la petició d'obrir una comissió d'investigació sobre la gestió del coronavirus a les residències geriàtriques, no va tenir cap problema a assegurar que el seu grup hi votaria a favor. En un primer moment pot semblar un exercici de transparència del Govern, però en realitat l'única explicació és que la comissió afecta només un dels socis de l'executiu i no és JxCat. La responsabilitat directa recau en Esquerra Republicana, el gran enemic de tota la postconvergència. Que fàcil és fer veure que ets responsable quan el temporal t'esquiva. Però l'oposició no perdonarà la part de culpabilitat de JxCat i, especialment, la del president Quim ­Torra, en aquesta irresponsable història. Tots els governs haurien de ser solidaris, tot i que la solidaritat no és el punt fort dels dos partits de l'executiu. La cursa entre tots dos fa temps que ha començat, amb joc brut, i ara veurem si ERC està disposada a fer el mateix. JxCat ha dit no a les compareixences d'Artur Mas pel cas Palau i Laura Borràs pels contractes fraccionats. Dos casos que esclaten de ple a la cara de JxCat. Serà igual de solidària Esquerra?