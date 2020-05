Els tests del governet

No sé vostès, però jo, cada vegada que el governet anuncia una nova mesura, em poso a tremolar. Pensin que estem en mans de Presidentorra, la consellera aquella de Sanitat que no recordo com es diu, i un home sense afaitar i passat de pes que diu «gobierno de España». No fa gaire, van voler regalar-nos una mascareta, una simple mascareta a cada català, un trist objecte que dos treballadors de qualsevol empresa de mailing posarien a la bústia de totes les llars catalanes en mig matí, i van col·lapsar tot el sistema informàtic de les farmàcies, les mateixes farmàcies van trobar-se inutilitzades i l'avi que volia el seu medicament per la diabetis se'n va tornar a casa amb el sucre a dalt de tot. Per una miserable mascareta de les d'usar i llençar.

Per això, ara que aquests mateixos anuncien que volen realitzar als catalans un milió de tests serològics, només ens queda fugir. Fins que no obrin les fronteres no podrem anar gaire lluny i estarem en perill, així que es tracta de trobar un bon amagatall dins de la mateixa província. O de tancar-nos a casa, aquesta vegada de debò, i no obrir la porta a ningú que vesteixi bata blanca, fora que sigui el xurrer que ve a dur la comanda setmanal.

Que l'experiment sortirà malament és indiscutible, no és el propòsit d'aquesta columna debatre sobre obvietats. Estem parlant de Catalunya, o sigui que ja donem per fet que els tests tindran el mateix resultat que la fabulosa vacuna que el doctor Mitjà havia d'oferir a la humanitat en nom de Presidentorra. Tenint això clar, l'objectiu és apostar si únicament sortirà malament per absència de resultats o si s'hi sumaran altres circumstàncies de la tradició catalana, com el col·lapse d'hospitals o d'altres serveis, la pèrdua de les anàlisis o el descobriment a ­darrera hora –oh, sorpresa– que aquest no era el test que havíem de fer, no sé com ha pogut passar, ai quin riure. Segurament tot alhora, aquí no ens conformem de fer les coses a mitges.

A mi m'haurien d'amenaçar de mort per deixar que em posessin les mans a sobre per fer-me unes proves organitzades i gestionades pel governet. Que ens coneixem. Que si alguna cosa ha tingut de bona el coronavirus ha sigut confirmar-nos als catalans que estem en mans només de l'atzar.