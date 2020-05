El descontentament d'Anguita

El coronavirus ha fet més en dos mesos pel marxisme que els partits d'adscripció comunista durant l'últim mig segle. Julio Anguita prefigura a l'esquerra que semblava absurda abans de la pandèmia, i que es farà obligatòria després del confinament. De fet, el poder d'anticipació de l'alcalde de Còrdova el va condemnar a la rebotiga, per ser substituït per un progressisme guai. Contradictori com tots els maximalistes, el malaguenycordovès va servir de trampolí a Aznar contra la coalició PSOE-GAL de 1996, encara que se sol ometre que González només va perdre perquè es va retirar del combat. El seu «programa, programa, programa» va aconseguir que milers de comunistes votessin el PP en la majoria absolutista de l'aznarisme el 2000. Va voler curar una corrupció i va servir de trànsit a una altra.

La categoria dels grans polítics que mai podrien haver estat presidents del Govern enllaça Fraga i Guerra. Entre els gegants que mai podrien haver estat ministres, Anguita es lliga amb Tierno, Roca o Carrillo. Comparteixen el magnetisme personal i discursiu. Ara bé, el retrat cruent del seu coreligionari Vázquez Montalbán a Mis almuerzos con gente inquietante demostra que la titulació califal d'Anguita no era una exageració, sinó una aspiració.

Anguita traduïa un personatge profundament descontent amb si mateix. D'aquí que funcionés millor com a invocació que com a líder concret, un cop canalitzat i destil·lat per la revolta populista del seu apadrinat Pablo Iglesias. Al marge del triomf de les seves tesis, per al dipositari de les essències comunistes va haver de ser frustrant comprovar que Podem aconseguia en unes soles eleccions tants diputats com IU al llarg de tota la seva trajectòria. Els morats van introduir la jovialitat evangèlica en els sermons d'un guia on es verifica que l'obstinació ideològica és el millor refugi de la misantropia.