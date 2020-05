L'estiu que no es veu

L estiu és aquí al costat, però no s'acaba de veure. N'hi ha que es passen nou mesos imaginant-lo perquè els sembla el Cel a la Terra, el sentit de la vida, però té pegues molt notables en la realitat. Per començar, de seguida es posa calorós i on estreny es desitja que sigui més fresquet i on és fresquet es diu que no és estiu. L'estiu tèrmicament correcte no existeix i ara, conscienciats com estem amb els termòmetres, menys encara.

L'estiu produeix estiuejants, persones a les quals els diferents vilatans del món detesten tenir a prop de casa, com es va veure durant la pandèmia amb els que van escapar de la pesta a les seves segones residències. Quan els desplaçats que produeix l'estiu no s'estan quiets es diuen turistes i són tan odiosos que fins els altres turistes els avorreixen perquè són tots els que estan al davant a la cua del museu, interrompen per sempre l'harmonia dels selfis, s'han assegut abans a la taula de restaurant, ocupen tota la terrassa a la plaça bella davant del monument o a la riba del mar, quan bufa la brisa.

L'estació té pegues: o és calorosa o no ho és, produeix estiuejants, turistes i vilatans rars que parlen una altra llengua.

A l'estiu també proliferen els rars vilatans que parlen idiomes que no són el teu (que és el del sentit comú), tenen els horaris trastocats i els preus desordenats, normalment traduïts a car. L'estiu es va inventar per a les fruites de pinyol i els melons i, en passar a l'economia terciària, s'ha mantingut perquè hoteleria i hostaleria puguin viure del turisme, però és l'època de l'any en què pitjor es dorm, encara que es tingui la consciència tranquil·la. Té molts inconvenients.

(Un de cada dos espanyols dona per perdudes les seves vacances i no viatjarà aquest estiu. Tots necessitem vacances i la meitat, consol).