La fascinació del nazisme, intacta 75 anys després

Si no saps com resoldre la narració, introdueix una connexió accidental amb el nazisme. Un personatge amb un fosc passat a les SS, un ancià que va ser internat en els camps, un saqueig artístic. La ficció contemporània no és deutora dels dotze anys de Hitler al poder, sinó que es limita a continuar-los sota un embolcall literari. No ha de sorprendre tant la vigència d'aquell període negre com l'eclipsi de l'últim segle de reconstrucció europea. Fins l'efervescència dels inflats anys seixanta empal·lideix davant de la tragèdia induïda pels nazis.

Ningú s'acostarà a un llibre que afronti el conflicte palestinoisraelià, interpretat sovint com un nazisme amb els papers canviats. Totes les pel·lícules sobre les modernes guerres de Mesopotàmia, on s'han vulnerat els drets humans a mansalva, han estat un fracàs estrepitós a taquilla. Ara bé, amaneixes el teu guió amb un polsim ­d'Alemanya dels anys trenta, i els crítics coincidiran en l'actualitat de la història. Odiem més Hitler que Satanàs, però mai en tenim prou del tirà, destinatari d'un major nombre de blasfèmies que qualsevol divinitat vigent o passada de moda. El número u.

La fascinació pel nazisme no necessita reg, aprofita qualsevol efemèrides per florir. Així, els 75 anys de l'alliberament d'Auschwitz preludiaven dotze mesos festejant els èxits aliats de 1945. La major part de la producció enfocada contra l'esvàstica és deplorable, tant si es tracta de nens amb el pijama de ratlles o de guardians atrabiliaris. Entre els narradors principals, quin gran autor seria Primo Levi si s'atrevís a escapar de la seva experiència. En canvi, Imre Kertész o Elie Wiesel són irrecuperables amb Nobel. No hauria de sorprendre que entre els testimonis de la tragèdia es coli més d'un impostor, sinó que els falsaris resultin més creïbles que els autèntics protagonistes del genocidi.

Els mateixos fundadors de l'estat d'Israel s'avergonyien de la manca de combativitat dels seus antecessors, que van compensar amb els assassinats programats del Mossad, en tant que Hannah Arendt era martiritzada per insinuar la covardia a La banalitat del mal.

Per si l'anterior resulta excessiu, anem amb la pregunta d'un entrevistador al jueu Leonard Cohen:

– Si hi ha justícia, on és Hitler avui?

– Oh, probablement bevent te en algun lloc amb Franklin Roosevelt. Hem de reservar-nos un cabal de modèstia quan discutim aquestes coses.