Han aparegut 630 morts

Ha sigut augmentar l'impost de successions i aparèixer morts a Catalunya com per art de màgia. Almenys serviran per fer diners via tributs. Estava el pobre Fernando Simón donant les darreres dades de morts a Espanya, tot cofoi ell, i de sobte va rebre una trucada de Presidentorra.

- Escolti, Simón, que hem obert un armari i hem trobat a dins 630 cadàvers. Si no li fa res, afegeixi'ls a la llista.

Tothom es pot descomptar, i més si els comptes els porten el senyor sense afaitar i passat de pes que diu «gobierno de España» i aquella que diuen que és consellera de Salut i confirma tots els tòpics sobre les rosses. Més enllà del número 10 no tenen dits a les mans i és normal que les sumes no quadrin.

- Mmm... 1.304 avis que han estirat la pota als nostres geriàtrics, més 45 sanitaris que hem enviat a treballar sense protecció i l'han dinyat, sumen... a veure... me'n porto dues... ja està: 14 morts a Catalunya. Hi estàs d'acord, Buch?

- Gnyé.

- Perfecte. Anem ara a dividir Catalunya per regions sanitàries o per vegueries o què sé jo, per parròquies o agrupacions escoltes, el que sigui per ser diferents i quedar fotuts.

Imagino que els líders catalans que tan bé estan conduint la crisi, també quan escombren a casa guarden tota la brutícia a sota de la catifa, no vull ni imaginar la porquera en què s'ha convertit la Casa dels Canonges des que s'hi ha instal·lat Presidentorra. El problema dels cadàvers és que ocupen molt i la catifa queda arrugada. Per no esmentar la pudor que fan a partir del tercer dia. Els cadàvers sempre acaben sortint a la llum, fins i tot els cadàvers catalans, que haurien de ser prou patriotes de fer un mutis discret i deixar aquest món sense soroll, per no fer quedar malament el nostre govern.

No és que al governet 630 morts més li importin gaire, però que apareguin just quan reivindiquem que amb la independència ho hauríem gestionat millor tot plegat, ens fan quedar com idiotes. De tota manera, un cadàver sempre té utilitat, no diguem 630, de moment gràcies a ells ningú no parla que mentre tothom viu en l'incertesa, hem apujat el sou als alts càrrecs i la pensió als expresidents. Més morts ens farien falta, per viure encara millor.