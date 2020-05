Escoles a la U.C.I.

Lluís Torner i Callicó girona

Entre els efectes de la COVID-19, a part de la salut, que és el més greu –perquè sense salut, tot el demés és accessori– n'hi ha d'altres de molt importants. En aquest cas parlem de l'Escola. Ens hem atrevit a posar-hi unes sigles, que volen dir: Unes – Condicions – Indefinides.

Escoltant les notícies d'aquests darrers dies, se'ns posen els pèls de punta, sentir parlar del tema de les escoles, i els que tenim algun mestre, a la família, encara més. Els hem vist tot l'estiu preocupats/des, comunicant-se, com han pogut, amb infants i pares. I ara els ha caigut la cirereta final, el senyor conseller els passa la pilota, marcant unes normes que no convencen a ningú, però que responsabilitzen del seu compliment a tots/es, en especial els directors, de les escoles, i fins i tot de les guarderies.

Ni tampoc els sindicats, ni les FAPACS, veuen clar que dites normes, donades de manera precipitada, puguin mantenir adequadament les garanties sanitàries ni el desenvolupament normal de les aules, ni tampoc la conciliació de la vida laboral i familiar.

Som conscients que no és un tema fàcil, per a ningú. Comporta molta responsabilitat, però, amb l'estiu pel mig, el setembre és a la cantonada i queda molta feina per fer i molta necessitat de dialogar.

És el nostre parer, com a pares i avis de mestres i alumnes.



Mesures de seguretat al CAP Banyoles

Encarnació Vazquez Pérez Banyoles

Aquesta setmana han obert les terrasses dels bars i les botigues sense cita prèvia. Si anem a un bar o botiga podem observar que més o menys bé segueixen les normes donades; a l'entrada de les botigues, a quasi totes podem veure que és obligat entrar amb mascareta i control d'aforament.

Al mercat setmanal, l'Ajuntament ha implantat una sèrie de normes de seguretat per poder accedir a comprar a les parades i en la mesura del possible fer guardar les distàncies. Es dispensen mascaretes a les persones que no en porten o bé la demanen.

Bé, vull explicar el que he pogut veure aquest matí. He anat al Centre d'Atenció Primària (CAP) Banyoles per fer anàlisis.

A la porta d'entrada, no hi havia ni una recomanació ni instrucció pel que fa a la seguretat en un equipament sanitari, no hi havia cap tipus de desinfectant, a l'interior, hi havia persones amb mascareta i sense, a criteri propi, ja que no hi havia cap mena de control.

Hi ha més control a l'entrada de qualsevol supermercat que al centre de salut.

Hi havia algun dels seients on es podia seure. En els que es podia fer, no es guarda cap mena de distància ni mesura.

El lavabo de la planta baixa era obert sense cap control d'accés i cap mesura d'higiene, tampoc hi havia sabó ni res per eixugar les mans.

Les extraccions han de començar a les 8; avui ho han fet a les 8.20, fet que ha motivat acumulació de persones esperant.

A la zona d'extraccions només hi havia una persona, fet que motivava més espera i risc.

Als seients d'extracció, els pacients entraven i sortien sense desinfecció prèvia. Més risc.

Quan veig tota aquesta deixadesa per les persones que tenen encomanada la cura de la nostra salut, no m'estranya que la població no respecti cap mena de norma.



Conseller capsigrany

Luís Girbau Girona

No és gens entenimentat obligar les escoles a donar servei al 100% dels alumnes, especulant que a Infantil només vindran un màxim de 5 alumnes per aula. I si el dia 1 de juny totes les famílies decidim portar les nostres criatures a escola? Els petits, els grans i els del mig!

Sanitat mira cap a un altre cantó. Ni tan sols el Govern de la Generalitat ha reaccionat. Que potser no és un pla desassenyat? Les fleques, els mercats, les perruqueries, els bars, les esglésies... tothom abans d'obrir ha hagut d'assegurar un pla d'acord amb les circumstàncies. Tothom? No! El Conseller d'Educació disposa de la població, donant per suposat que l'atzar s'alinearà amb el que ell vol que passi: que no hi vagi gairebé ningú.

Donar consells a un capsigrany no sol servir de res. Potser algú que mani amb una miqueta més de llums hauria d'establir com a requisit la cita prèvia als alumnes que aniran a escola, per garantir que hi hagi lloc per seure. O no?

Bargalló, t'has plantejat seriosament plegar?