Conflictes post-confinament en l'oci nocturn

A poc a poc anem sortint al carrer, els bars ja poden obrir les terrasses i, fase a fase, acabaran obrint els locals d'oci nocturn. Bon senyal. Tornarem a sortir a prendre copes, a petar la xerrada, a escoltar música, a ballar de nit i a «lligar». I com la resta d'activitats econòmiques, aquesta també s'ha vist i es veurà afectada per les mesures per evitar els contagis per la COVID-19 i, en concret, en la seva posada en marxa i en els conflictes que l'activitat nocturna pot ocasionar, els coneguts i de nous.

La crisi del 2008 va afectar l'oci nocturn. No parlo només dels locals d'oci nocturn en municipis turístics, que també, sinó de bars musicals i sales de festa en municipis on moltes persones van decidir organitzar les «festes» a casa i deixar de celebrar-les als locals de nit.

Ara amb la COVID-19, l'afectació ha estat d'entrada i directa: els establiments d'oci han estat els primers a tancar les seves portes i encara avui no se sap en quina fase obriran –potser serà a l'última– a causa dels aforaments, les dificultats per mantenir i fer respectar les distàncies i les mesures de seguretat sanitàries en aquests locals.

Cada cop es veu més a prop el moment d'obrir de nit bars musicals i discoteques, ja que amb l'arribada del bon temps aquestes ganes de festa augmenten. Si aquests locals no obren, no tardarem a veure cada cop més concentracions de joves amb música molt alta i fent «botellons» en carrers, places, pàrquings i platges. Aleshores ajuntaments i policies es veuran obligats a buscar maneres per gestionar aquestes situacions. I la sanció sola no funciona. Un altre cop la mediació nocturna pot ajudar a solucionar aquests conflictes conjuntament amb la policia.

Abans de la COVID-19, alguns municipis, com Platja d'Aro, Girona, Cambrils i l'Hospitalet del Llobregat, ja aplicaven aquest nou model de pacificació de conflictes a la nit i matinada en zones d'oci nocturn amb els serveis de mediació nocturna amb la finalitat de fer compatible la festa amb el descans dels veïns.

Per a aquest estiu, els experts auguren que hi haurà turisme de proximitat i per tant demanda d'oci nocturn. Caldrà un altre cop estar preparats per aquesta normalitat excepcional i tenint en compte els conflictes que es donen de nit habitualment. Per exemple, caldrà controlar l'aforament dels locals de l'oci nocturn per garantir les distàncies físiques. Així, hi haurà noves limitacions de l'aforament i això repercutirà amb increment de gent al carrer, de soroll i de queixes. Creixerà el temps d'espera per accedir als locals i el nerviosisme a les portes, que pot generar malentesos, tensions, discussions i baralles amb els usuaris. És molt probable que hi hagi més «botellon» i més brutícia de gots, ampolles, bosses de plàstic al carrer, més sorolls que afectin el descans dels veïns, i també menys usuaris i ingressos dels locals de nit. Augurant aquesta darrera situació, és possible un lleuger increment de preus en les begudes dels locals de nit, com han fet altres sectors per contrarestar les pèrdues.

Hi haurà més trucades a les comissaries denunciant el soroll per la música i els crits al carrer, i també i sobretot pel no compliment de les mesures obligatòries per la COVID per part dels usuaris de festa i locals de l'oci nocturn. Augmentaran les queixes i denúncies de veïns a la nit a causa de la celebració de festes i trobades de joves en els domicilis que no els deixen dormir.

Aquests són alguns exemples de mesures i conflictes d'aquesta temporada en l'oci nocturn dels nostres municipis i que seran molts més i més intensos si aquests locals no obren les portes. Si en el passat s'ha pogut trobar i donar solucions per mitjà dels serveis de mediació nocturna, avui en aquestes condicions aquests serveis són més necessaris que mai.