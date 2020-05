10 dies de dol oficial?

Margarida Vilà porqueres

Sí, això és el que sembla que aprovarà o ha aprovat el Govern d'España: 10 dies de dol oficial per a les víctimes de la COVID-19. Em sembla bé. Però, i les víctimes colaterals de la pandèmia? I la gran quantitat de pacients amb altres patologies que han mort sense l'atenció adequada i que ningú comptabilitza? Algú ha pensat en les persones que, estant convalescents als hospitals, se'ls ha enviat cap a casa per tal de tenir llits pels pacients COVID-19? I, que des de casa, s'han portat a urgències, perquè continuaven amb problemes mèdics greus i els han tornat de nou a casa? A ningú se li remou la consciència per això? Tot és COVID, absolutament tot. Per què finalment no es va habilitar el pavelló de Fontajau per a pacients COVID i es deixaven més plantes dels hospitals de referència a Girona per a pacients greus amb altres patologies? Ara ja diuen que s'atenen aquests tipus de pacients i que els quiròfans tornen a funcionar. M'alegra que així sigui però, ja us dic, que per molts és tard, s'han mort. Només espero que quedi a les consciències, si és que en tenen, és clar, dels polítics governants i dels qui gestionen els hospitals. Desitjo que no dormin tranquils el que els queda de vida i desitjo també, que tinguin una vida molt llarga. Això no va pel personal sanitari que també són víctimes de la situació, va, sobretot, pels «experts» gestors de la pandèmia. Dol oficial? Sí, però per a tothom qui ha perdut la vida i no només per COVID 19. A veure si algun «savi» o «sàvia» d'aquests que diuen que governen, algun dia té la decència de parlar-ne i li cau la cara de vergonya. També estaria bé que en parlessin en aquests programes dels mitjans de comunicació que tenen tanta audiència el matins a les ràdios o el dissabtes al vespre a la televisió i que, de moment, pel que fa a víctimes col·laterals, muts i a la gàbia.



Rèplica a Jordi Serrano

Àngel Lapiedra i Fortuny Girona

Replico breument a Jordi Serrano pel seu article d'opinió del passat divendres 22 de maig.

Senyor Serrano: trobo ajustada la seva categorització sobre com estem, patint o no, tot aquest despropòsit que envolta aquest misteriós virus. Prou objectiva: o ho passem malament; o bé, enganyant (jo afegiria el sense enganyar); o no ho sabem però contestem que bé.

Això sí, li pregaria, si us plau, que respecti que sí, que hi pugui haver gent que es trobi a gust amb aquest confinament; o als qui no els agradi fer vida social, i que per tant no trobin a faltar, ni busquin, l'escalfor dels altres; o que tinguin una relació realment sana i amorosa amb les seves parelles, o que...

Parla de condicions lamentables. Ho ha preguntat a algun propietari de xalet, jardí, piscina i totes les comoditats a l'abast? Són necessàriament misantrops o desequilibrats? Sigui més equànime per favor.



Coartar llibertats: les vacunes

Marina Gomez girona

Les famílies tenim mil dificultats aquests dies per conciliar o mantenir les nostres feines cuidant els nostres infants fent de mestres, de mares i pares, de treballadors/es, d'homes i dones... Doncs veient una mica de llum amb l'obertura de les escoles, resulta que amagat hi ha una coartació nova de les llibertats individuals: la vacunació. Des del departament demanen que per poder assistir a una escola pública tinguin els infants totes les vacunes al dia. Resulta que les vacunes són opcionals per llei en aquest país, i que les famílies poden escollir quines volen posar i quines no. Doncs ara no, ara els teus fills/es els prohibeixen l'entrada a l'escola per no estar vacunats o no dur totes les vacunes. Fins quan pensem aguantar?



Pactar una notícia?

Ricard Vicens i Matas Girona

Vaig llegir amb sorpresa com vau donar la notícia del pacte PSOE-Podem-Bildu, titular de portada. En passar a l'interior una reflexió: us va passar pel cap mostrar als lectors del DdG l'acord original signat i que cadascú es faci una idea de què ha passat? Tan crítics que sou amb l'independentisme i tanta condescendència amb qui té el poder (el PSOE en aquests moments). Per sort tot el que el DdG no ens vol ensenyar ho trobes en un moment per internet.