Compromís amb una ecologia integral

Amb motiu del cinquè aniversari de l'Encíclica Laudato si del papa Francesc, del 24 de maig de 2015 i de l'Exhortació Apostòlica postsinodal Estimada Amazònia, s'ha donat a conèixer un document pel compromís de l'Església Catalana amb una ecologia integral.

El text mostra la solidaritat «amb tots aquells que pateixen les greus conseqüències de la pandèmia mundial sobre la salut i sobre l'economia i que afecten especialment els col·lectius més vulnerables» i expressa la seva preocupació pel trencament dels «equilibris que fan sostenible el planeta».

El document qüestiona l'actual «model de desenrotllament depredador» i el «nostre estil de vida consumista», que «generen greus perjudicis als ecosistemes i la biodiversitat» ja que «promouen l'exclusió social» i provoquen «un canvi climàtic que obligarà poblacions senceres a marxar cap a altres territoris per motius de supervivència».

El text assumeix el compromís de defensar la Casa Comuna del planeta, «davant l'amenaça extrema d'escalfament global i l'esgotament dels recursos naturals». A més de reconèixer «que no som els amos de la mare terra, sinó els seus fills», el document vol «promoure una ecologia integral» que ajudi a protegir la terra, «acollir i renovar l'aliança de Déu amb tota la creació», per retornar a l'harmonia i a la comunió del Gènesi abans del pecat, quan els primers pares convivien amb els altres éssers vius.

El manifest proposa «caminar ecumènicament amb altres comunitats cristianes en l'anunci inculturat i alliberador de l'Evangeli» i «assumir un estil de vida alegrement sobri, senzill, contemplatiu i solidari amb els que res tenen». A més, el text ens convida a «reduir la producció de residus i l'ús de plàstics» i a optar «per energies renovables» que facin un món més sostenible.

El document també mostra la seva solidaritat amb els «qui són perseguits pel seu servei profètic de denúncia i reparació d'injustícies, de defensa de la terra i dels drets dels petits» i ens demana acollir «les persones migrants» i les que «cerquen refugi o les que són objecte de tràfic o explotació».

El text també vol «conrear veritables amistats amb els pobres, visitar les persones més senzilles, els malalts i els privats de llibertat, les persones sense treball, sense sostre o sense papers, defensant sempre la seva dignitat» i encoratja «les parròquies, congregacions religioses, entitats i grups, a concretar aquest compromís comunitari per posar en pràctica la crida urgent del papa Francesc a una conversió integral».

Tant de bo prenguem consciència, com ens demana el papa Francesc, de la necessitat de preservar el planeta, per tal d'evitar la seva destrucció.