Mirar cap a l'altre costat

Sembla que ja li tenim el peu al coll a la crisi sanitària. Almenys les dades registrades durant les darreres setmanes de la pandèmia són més positives. Evidentment, no està superada la situació però es poden afrontar les coses d'una altre manera. Ara, hem d'estar preparats per la crisi econòmica que s'accentuarà encara més. Fent un paral·lelisme amb la pandèmia estem tot just al principi de tot. El pitjor està per venir. Encara que no ens ho sembli, les coses empitjoraran. I com en la crisi sanitària, després tot millorarà. No sabem quan però ho farà. Tot això sembla que ho tenim molt clar, la ciutadania, els treballadors, però no els nostres governants. Molts miren cap a un altre costat, com si aquesta crisi no anés amb ells. Bé, de fet la crisi econòmica no va amb ells perquè cap d'ells s'ha sotmès a un ERTO o una rebaixa de sou. Ells poden ordenar tancar les empreses però en canvi no fan cap ERTO dins de les seves administracions. Ara és el moment de prendre les decissions econòmiques que calguin per ajudar la ciutadania. Al petit, al mitjà i també al gran empresari. A tots els que s'han sacrificat els ha d'arribar el torn de les ajudes. Tenim molt clar com serà la corba econòmica i també tenim molt clar que, una vegada més, ells ens fallaran i miraran cap a un altre costat.