Madrid desperta?

Ara a Madrid han descobert qui era Diego Pérez de los Cobos, ja era hora. Pérez es va presentar vestit de falangista al quarter de la Guàrdia Civil de Yecla el dia 23-F de 1981, el dia del cop d'estat d'Antonio Tejero, en realitat d'Alfonso Armada, el gran amic de Joan Carles I. En un país amb una dreta antifeixista això li hagués suposat no poder ni accedir a ser guàrdia civil.

Pérez va ser el cap de l'operatiu del l'1 d'octubre de 2017. Van acordar una actuació conjunta amb els Mossos d'Esquadra i de bon matí i amb premeditació va deixar al marge els Mossos i es van dedicar a atonyinar a tort i a dret catalans de tota mena i condició. Mai s'ha vist una actuació de tanta deslleialtat institucional. No va fer cas, tampoc, a la jutge del TSJC que en contra del criteri del fiscal, també d'extrema dreta, no volia gaire enrenou. Va fer un ridícul espantós, no va aconseguit trobar cap urna i a més va tancar menys col·legis electorals que els Mossos sense atonyinar ningú. Llàstima que el Tribunal Suprem a la seva sentència i després de tants informes no arriba a dir quants centres es van tancar i qui ho va fer, en un encobriment flagrant de la incompetència policial. Encobriment encapçalat pel jutge d'extrema dreta Manuel Marchena. Pérez, durant el judici, va fotre les culpes de tot als seus subordinats dient que ell no sabia res. D'un home tan deslleial i immoral què se'n podia esperar? Bé, quan Pedro Sánchez forma govern hi ha uns ministeris que en diuen d'estat. Què vol dir? Doncs que els poders fàctics decideixen els noms claus, per Interior no hi va a parar cap dels candidats socialistes, sinó un home que s'havia fet la carrera a l'ombra del PP i que, a més, havia estat desautoritzat per la justícia europea per haver encobert tortures. Per aquest tema en altres països amb més cultura democràtica l'hauria inhabilitat per ministre. Qui va pressionar Sánchez per posar Grande-Marlaska, no cal ser un geni per deduir-ho. Bé, una jutge d'extrema dreta de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que ha fet la carrera amb el PP, vol processar el Govern socialista, el que no poden fer les urnes ho fa la justícia –ho va explicar bé, Pérez Rubalcaba–, i en comptes de nomenar la Policia Nacional com a policia judicial nomena la Guàrdia Civil. Rar. Massa familiars. I aquests comencen a fer informes contra el delegat del Govern a Madrid i el pobre Fernando Simón. Just com el jutge del jutjat 13 de Barcelona. Ara el Govern reacciona i fulmina el falangista. Crec que algú ha d'explicar a Pedro Sánchez que quan a Espanya es deté un republicà català, immediatament es vol detenir un republicà de Salamanca, un del PSOE, un maçó, un anticlerical, un protestant o una feminista.