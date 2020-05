El president de la NIssan

Quan convoqui eleccions –si és que no ho fa abans el Tribunal Suprem via inhabilitació– quin balanç polític podrà fer el president Quim Torra? En què hem avançat de la mà del Govern del «ho tornarem a fer»? El coronavirus, en especial mortífer a Catalunya –ni oblit ni perdó?–, ha deixat sense carrers els tifosi de l'estelada i amb el cul a l'aire els liderets de la causa de pa sucat amb oli: la República buidada ha descobert, atònita (!), que la salut pública era a l'UCI i que l'educació deambulava pel precipici gràcies a les retallades masianes i a la inacció dels hereus processistes, que l'única cosa que han aconseguit en vuit anys de governs infausts ha estat amagar unes urnes de plàstic per organitzar una botifarrada electoral que va acabar com el rosari de l'aurora. I ara que plega la Nissan, què? Doncs si ningú no és capaç de girar la truita –si ens hem de refiar de la República, amén– perilla la feina de trenta mil persones i per extensió el benestar de moltíssimes famílies, i el 3% del PIB «nacional», a fer punyetes. Ja poden anar dient ara que això és culpa de Madrid cent mil set-centes set vegades que no s'ho creu ningú, excepte Carles Puigdemont i el fabricant de màscares de plàstic que es diu Joan Canadell, que es veu que és l'amo de la Cambra de Barcelona i que remena informació privilegiada de la companyia automobilística, on té un contacte que li ha assegurat off the record i per WhatsApp (!) que els japonesos marxen perquè Catalunya no és independent, o sigui: per culpa d'Espanya, com sempre. A banda d'acabar inhabilitat per jugar al joc de les pancartes –elis, elis, putxinelis; pam i pipa– el president Torra deixarà un país fet miques al seu successor o successora: més egoista, més insolidari i, sobretot, molt més pobre. La tan enyorada (per alguns) Decadència que va començar el segle XVI i va acabar el XIX truca a la porta. La crisi del 2008 la va reviure; el procés l'ha alimentada; el virus l'ha feta una dona i la Nissan, major d'edat. A veure qui ho arregla. Torra i els seus i els que són com ells, segur que no.