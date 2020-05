La Xina, fàbrica de Chicago

La Xina ha estat un informador poc fiable pel que fa al coronavirus. No es donen les condicions de democràcia i transparència perquè ens refiem del que ha dit i sí les de dictadura i opacitat perquè suposem el que ha amagat. Quan llegim que declara 4.634 morts per COVID-19 entren ganes de tossir, però el moment és molt inadequat per agitar sorollosament l'aparell respiratori...

La Xina ha estat un venedor poc fiable del material sanitari que el mercat mundial li ha encomanat fabricar en nom de l'alta rendibilitat, més que en el de l'eficàcia provada, però quanta admiració va causar la seva forma d'afrontar el tancament quan el coronavirus s'havia estès. Un mes després, les societats occidentals van aplicar una cosa semblant, encara que amb més garanties, i el que entusiasmava la Xina es tornava tot pegues. Cada vegada es nota més que la democràcia no és un producte de mercat, perquè el seu exercici plena d'inconvenients les lliures transaccions.

La Xina fàbrica del món ha estat ideal per rebentar el mercat laboral a Occident i maximitzar els beneficis empresarials. La fàbrica del capitalisme bèstia, amb pinxos, sense sindicats, masses rere la reixa i la lliure oferta de «ho prens o ho deixes» no és una factoria a Chicago durant la Gran Depressió sinó una dictadura comunista amb planificació i silenci, salaris baixos, treballadors indefensos i lluny de les fronteres, durant la globalització. És privilegi dels milmilionaris de la globalització gaudir del millor dels dos mons. El model va fallar temporalment per pandèmia, però la Xina es referma en el seu afany de fàbrica perfecta i el seu següent pas és tallar el furóncol democràtic de Hong Kong perquè això d'«un país, dos sistemes», no es pot sostenir.