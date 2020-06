Fracassa el pla Catalunya bis

Potser el colpisme espanyol peca de la baixa qualitat que ahir li va atribuir Pablo Iglesias al Congrés, però tampoc el Govern s'ha lluït en disciplinar una nova normalitat continuadora de Tejero. La covardia de l'executiu es tradueix en l'escomesa contra la jutge que investiga el 8-M, sense pronunciar ni una paraula desqualificadora cap als caps i generals rebels, sotmesos a una degradació alcanforada. Ningú millor que Marlaska per entendre la posició de la magistrada, davant l'hostilitat governamental protectora dels contaminats Salvador Illa i Fernando Simón. De fet, el ministre de l'Interior va viure la mateixa situació contra Rubalcaba, en el cas Faisán.

Sosté Marlaska que no ha llegit l'informe benemèrit contra l'actuació de Govern davant del 8-M. El destituït coronel Pérez de los Cobos participa d'aquesta ignorància documental. Si de les fonts oficials només n'emanen mentides, caldrà refugiar-se en l'anàlisi literària de l'atestat, trufat de les proclames patriòtiques que van enriquir els informes contra el procés. Davant l'èxit de l'estrena, el mateix elenc pensava escenificar un Catalunya Bis amb projecció estatal. De moment han fracassat, un revés parcial perquè l'espectacle pot perfeccionar-se en successius assajos. El Madrid-Atlètic ofereix un resultat més incert que el Madrid-Barça.

Després de ser l'últim d'assabentar-se'n, el Govern entona un altre himne embafador a la fraternitat universal. Els caps militars són excel·lents, exemplar el balbucejant Marlaska, insubstituïbles Illa i Salvador. Fins i tot Pérez de los Cobos mostra una vàlua excepcional al marge de minúscules desavinences, perquè ningú s'atreveix a deduir que el seu comportament a Barcelona irradia als seus informes a Madrid. L'audiència només s'atreveix a reclamar que el copet no desemboqui en una altra onada d'homenatges a les forces armades.