Ciència, incertesa i política

En la lluita contra pandèmies com la de la COVID-19, els experts repeteixen que cal comptar amb tècniques disciplinades per al maneig de la incertesa. En cas contrari, segons afegeixen els especialistes, les recomanacions polítiques estaran viciades, ja que dependran de conclusions científiques insuficientment robustes. Quan s'enuncien i s'anuncien les pautes públiques –per exemple, sobre l'aixecament del confinament en un territori concret–, el més sensat és incloure referències a aquestes ombres. Els tècnics recorden que la incertesa en una informació es trasllada directament al seu tractament i que fins i tot s'accentua en la seva interpretació. La pregunta rellevant pel que fa a la qualitat de les decisions seria llavors: quin grau de solidesa tenen aquestes determinacions, considerant les imprecisions subjacents? Els repunts en el nombre de contagis i en la quantitat de morts per coronavirus en diferents punts del planeta evidencien que la transmissió d'una major incertesa en les mesures que en els arguments sobre els quals suposadament es basen és una pèssima metodologia. I, no obstant això, és la que s'ha seguit massivament, amb tan poques excepcions que sorprèn la poca oposició que ha suscitat. Oposició entre els polítics, però també entre els científics, la qual cosa encara és més greu.