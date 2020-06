Enveja de George Floyd

De les declaracions dels darrers dies, comparant la situació dels negres als Estats Units amb la dels catalans a Catalunya, dedueixo que el que sap greu és que aquí no hàgim tingut el nostre George Floyd. Aix, com hauríem disfrutat, si haguéssim tingut un catalanet de llaç al pit, tan sols un, mort a mans de la Guàrdia Civil. A Waterloo i a la Casa dels Canonges se'ls fa la boca aigua només d'imaginar-ho. El problema fou que la Guàrdia Civil es va conformar amb massacrar mil catalans, o dos mil, no ho recordo, és igual, però ni un fiambre. Com a molt, una senyoreta a la qual van trencar trenta dits de les mans i magrejar dos o tres pits. Amb això, no anem enlloc, necessitem una policia com l'americana, que posi el genoll al coll d'algú fins que deixi de respirar. I després, tots a cremar comissaries.

El llacisme veu amb enveja com tot el món es fa ressò de la mort d'un negre, a ells sí que el món els mira. El nostre problema és que els negres americans estan oprimits de debò, i com que no tenen res a perdre, surten al carrer a fer, si no una revolució, sí almenys una revolta. Aquí, amb revolucionaris que tenen segona residència, no hi ha manera, a veure qui s'arrisca a perdre un cap de setmana a la Costa Brava per culpa de sortir a cridar al ­carrer. Si almenys la Guàrdia Civil hagués pelat un llacista, potser hauríem sortit una estona a protestar, si més no fins a l'hora de sopar, tampoc cal exagerar.

Veure els llacistes aquests dies a les xarxes parlant dels Estats Units és veure gent que pagaria per ser tan maltractada com els negres americans, així tindrien un motiu real de queixa. Un mort, sisplau, almenys un mort, que ens permeti cremar cotxes i tallar ­carrers amb una raó de pes en lloc de per avorriment i tedi, com ara. Ni urnes ni referèndums ni indults. El que necessitem és un George Floyd blanquet i català, un màrtir que ens inspiri pancartes tipus «les vides catalanes importen», sense que la gent se'n rigui.

La diferència amb els americans és que quan en George Floyd es queixa que no pot respirar, és de debò, i quan ho diuen els llacistes significa que s'han posat a la boca tres llagostins de cop i fan de mal passar. Torni'm a omplir la copa de vi, cambrer, a veure si així.