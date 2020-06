Que hotelers i immobiliàries de Lleida rebutgin allotjar prop de 200 temporers tot i assegurar que els pagaran per avançat és una clara mostra del racisme latent que hi ha a la nostra societat, com ho van ser fa uns mesos els atacs contra alguns centres d'internament de menors estrangers no acompanyats. També són actes de racisme els que practiquen algunes empreses rebutjant els currículums de negres, àrabs i gitanos, com ho és aquell conegut que et deixa anar allò de «jo no soc racista, però...».

A Salt, Palafrugell, Girona i moltes altres poblacions de les nostres comarques hi ha una pila de joves fills d'immigrants que han crescut aquí però que se senten poc integrats. Cansats de mil exemples diaris de microracisme, és ben lògic que quan hi ha una protesta que es fa global –com la derivada de la mort de George Floyd– surtin al carrer a denunciar-ho.

Però una cosa és la llibertat d'expressió i el dret de protesta i l'altra que esdevingui una excusa perquè alguns d'ells provoquin aldarulls. La vida en societat és impossible sense regles col·lectives respectades per tots. Assaltar un supermercat, sacsejar cotxes amb gent a l'interior, llançar pedres a vehicles i causar danys a la via pública o en edificis privats no té cap disculpa. Però relacionar el seu incivisme amb el color de la seva pell és un injust acte de racisme.