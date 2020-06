Pablo Iglesias demana excuses, no calia

En un món, el dels polítics, on ningú demana perdó, Pablo Iglesias en demana tres cops cada setmana. Fa bé, el problema és que a vegades demana perdó quan al meu parer no caldria que ho fes. Per què ho fa? Doncs per una raó senzilla, perquè sap que els polítics i la ciutadania no tenen formació històrica i política i així s'estalvia problemes. Posaré un exemple recent. Quasi tots els mitjans de comunicació, diaris, ràdio i televisió diuen que Pablo Iglesias es va passar acusant els del PP de colpistes. Com és possible que periodistes que han passat per una facultat diguin una barbaritat com aquesta? La primera raó pot ser que siguin d'ultradreta i, sabent que menteixen, vulguin desgastar Unides Podem. La segona i més abundosa és que no tenen ni punyetera idea del que diuen i repeteixen –encara que siguin d'esquerres o independentistes– el que diu la caverna mediàtica madrilenya. Sorprenent.

Teodoro García Egea en la comissió de reconstrucció del covid al Congrés de Diputats va fer la següent intervenció: «Están manchando el honor de la Guardia Civil». Egea va explicar una anècdota de Francisco Javier Girón y Ezpeleta, el Duque de Ahumada, fundador de la Guàrdia Civil. Aquest va presentar la dimissió a Ramón María Narváez, perquè el president del Govern espanyol volia sancionar un caporal que s'havia encarat de mala manera amb ell. Citar aquesta anècdota al mateix lloc on van entrar una banda de guàrdies civils feixistes el 23-F de 1981 disparant als diputats no sembla pas una bona idea. En sentir-ho vaig quedar estabornit. Sembla que Grande-Marlaska no entén res els darrers dies, ja que l'ataquen els que ell defensava abans de ser ministre: el Deep state. Ni ell ni quasi cap diputat va entendre l'amenaça.

Pablo Iglesias sí que ho va entendre i garratibat va dir: «¿Es usted consciente de lo que acaba de decir? ¿Ha leído el papel que le han escrito? ¿Está usted llamando a la insubordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? ¿Está usted incitando a que nuestros policías y guardias civiles incumplan las órdenes que consideren injustas por iniciativa e incitación de ustedes?».

Els periodistes antifeixistes haurien de defensar Iglesias, que té cultura i sabia de què parlava García Egea i què significaven les seves paraules: eren una incitació que la cúpula de la Guàrdia Civil es revolti en defensa de Diego Pérez de los Cobos, un ultradretà sense escrúpols com va demostrar en els delictes de tortura en què es va veure implicat i amb els fets de l'1 d'octubre. De raons per criticar Iglesias n'hi ha, però no aquesta. Tothom vol fer de Neville Chamberlain, que ha acabat com el líder més idiota del seu moment. Alerta, al feixisme se l'ha de combatre.