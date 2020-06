¿Riscos oblidats?

Fent un balanç, a Europa, més enllà del BCE, torna el Brexit, amb negociacions retardades pel coronavirus. Arribem a juny, mes en què «teòricament» acaba el termini perquè el Regne Unit pogués demanar una extensió del període transitori més enllà de finals de 2020. A la pràctica, podem comptar amb un marge addicional de mesos. Es preveuen jornades en què tornarem a parlar de l'acord de pesca, del financer... com a elements clau per evitar un estancament de les negociacions comercials. Una solució d'última hora ha estat habitual en aquest front, per la qual cosa no ha d'estranyar-nos que sortim de la propera cimera europea del 18-19 juny sense claredat sobre l'extensió del període transitori.

Seguim a Europa per parlar ara de sostenibilitat, explícita en els detalls de la proposta de la Comissió Europea sobre el Fons de Recuperació. Els objectius europeus són clars: medi ambient i digitalització, i el primer recolliria al voltant del 25% dels recursos addicionals. No estranya així que els sectors lligats a energies alternatives, electrificació del transport, remodelació d'edificis, entre d'altres, figurin entre els de millor comportament en mercat. Transició climàtica dins d'un enfocament d'inversió socialment responsable que ha d'estar present i anar gua­nyant pes destacat en les nostres carteres.

D'altra banda, tot i els disturbis als EUA i la retòrica negativa entre els EUA i la Xina, els mercats es mantenen sense sobresalts, aliens, en el que sembla una tendència a l'alça ininterrompuda. Així, l'S & P 500 americà i el Nikkei japonès ja han recuperat un 70% de la caiguda, mentre Europa roman una mica més endarrerida «només» un 44% aproximadament per sobre dels mínims. Què podria frenar-la? Indubtablement qualsevol pas enrere en relació amb les estratègies de desconfinament, un rebrot dels casos de la COVID-19. De curtíssim termini, aquests riscos semblen menors i segueix sent molta la liquiditat en mercat. Però no podem oblidar les valoracions, ja ajustades en alguns dels índexs, com el cas de l'S & P 500, el que convida a diversificar en altres actius i / o mercats com l'europeu, amb més atractiu per valoració i millor «momentum».