L'aristocràcia es grata la butxaca

No tots els aristòcrates són com el príncep Joaquim de Bèlgica, desè en la línia de successió del tron d'aquest país, que ha donat positiu per coronavirus després d'assistir a una festa a Còrdova que, segons les autoritats, superava l'aforament de convidats permès en la fase 2 de l'estat d'alarma (15). El nebot del rei Felip de Bèlgica té una xicota cordovesa i no va respectar la quarantena fixada per Espanya per als visitants estrangers perquè va assistir a dos berenars en un «cortijo», la qual cosa ha obligat fins i tot a donar explicacions a la primera ministra, Sophie Wilmes. «És un ciutadà que s'ha disculpat ja pel seu comportament», ha tancat la líder belga amb cert fàstic.

No tots els aristòcrates són tampoc com Lluís Alfons de Borbó, besnet de Franco que ostenta l'ornamental ducat d'Anjou, que ha enviat a l'univers una queixa perquè en el transcurs de les manifestacions antiracistes contra l'assassinat de l'home afroamericà George Floyd a mans del policia que l'estava custodiant, una estàtua de Lluís XVI plantada en una plaça de la ciutat de Louisville va perdre una mà. «Com a hereu de Lluís XVI i vinculat a la defensa de la seva memòria, espero que els danys siguin reparats», va escriure irat l'aspirant a aquest tron ??de França del qual van ser desallotjats Lluís XVI i la seva esposa Maria Antonieta per la via de la guillotina. Fa dos-cents anys que a la república veïna no han de preocupar-se pels desvaris de certes famílies, que munten un ball mentre al seu voltant esclata la revolta social.

Tan opac per a segons quines qüestions, el palau de la Zarzuela ha difós aquests dies que Felip VI ha convençut «totes les corporacions nobiliàries, les ordres militars, les cinc reals mestrances, les ordres internacionals amb activitats a Espanya, així com altres corporacions nobiliàries i cavalleresques, al costat de membres de la noblesa titulada, per adquirir 38.604 litres de llet i 25.000 litres d'oli d'oliva per distribuir-los entre famílies necessitades de diferents punts de la geografia espanyola». El Rei ha reclutat un parell de cosins seus per organitzar aquesta col·lecta a benefici de la Creu Roja, i ho ha comunicat al poble amb aquesta barreja de ranciesa i falta d'empatia marca de la Casa. Li hauria valgut més callar-s'ho, la generositat veritable sol ser anònima, perquè no ha trigat el personal en fer befa i escarni d'una iniciativa que ens retrotrau als temps de la caritat, quan ja volem viure en els de la justícia distributiva. Sembla que els assessors de Sa Majestat no han llegit res sobre Amancio Ortega i les seves donacions de material hospitalari, rebudes amb certa polèmica. Tampoc hauran calculat que la generositat règia ens recorda la demostrada per l'emèrit Joan Carles I a la seva amiga Corinna amb càrrec a un patrimoni de diner negre que investiga la justícia. La d'un altre país, és clar.

Els aristòcrates s'han gratat la butxaca, encara que sigui per contradir la seva inanitat social, cosa que no pot dir-se d'altres elits. Funcionaris que han teletreballat sense ordinador, càrrecs de confiança que han esquivat l'ERTO, polítics que han rebut els seus honoraris complets per una irrisòria quantitat d'hores treballades. Ara que ens disposem a afluixar la mosca per pagar-los l'extra de juliol, ja ens aniria bé rebre una ampolla d'oli d'oliva per suavitzar el glop.