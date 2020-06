Un aplaudiment, una abraçada, Albert Soler

Josu Osés Zurbano Vitòria-Gasteiz àlaba

Acabo de llegir Estàvem cansats de viure bé, del periodista del Diari de Girona Albert Soler. No coneixia aquest «monstre» de la comunicació. Orgull de la professió, cada vegada més deteriorada per motius múltiples. Albert és aire fresc entre tanta pol·lució i utilitza el sarcasme i la ironia amb mestria. Per això, un aplaudiment per a ell.

Els textos d'Albert Soler representen la lluita per la llibertat, la dignitat, la veritat i l'honradesa en un entorn tan hostil. I això ho fa amb un humor d'alta qualitat que ens manté aferrats a la lectura. Per això, una abraçada a Albert Soler.

Si no fos pels desastres que amb el procés han generat en la societat i en l'economia, sentiria fins compassió per aquells que s'han cansat de viure bé.



Bon diumenge

Anna M. Picas Genís La Jonquera

La nostra parròquia de Santa Maria de la Jonquera ha reobert l'església per celebrar el culte dominical.

L'últim diumenge de maig després d'onze setmanes de confinament ens hi hem retrobat amics i fidels, seguint tot el protocol i mesures de seguretat imposades.

Junts hem donat gràcies a Déu per tornar-nos a trobar.

Hem pregat per tots els difunts i amb nom i cognom pels de la nostra parròquia que en aquests dies ens han deixat. El més sentit condol a les famílies.

S'ha agraït la tasca d'acompanyament i suport que de forma desinteressada han fet alguns col·lectius i sobretot la gran solidaritat dels veïns.

I que la fe i l'esperança ens acompanyi per continuar el nostre camí, ens hem acomiadat amb el cant a la Moreneta del Virolai. Fins diumenge que ve si Déu vol.



Espero que el recurs incentivi el diàleg

Josep Maria Pons Vilahur palamós

Què preteneu? No sabeu que d'un temps ençà la normativa vigent impedeixen fer estralls al patrimoni natural com els pretesos per Bellafosca SL? Avui menys que mai senyors.

Des de la Generalitat, amb la creació de l'Agència de la Natura de Catalunya, en tramitació parlamentària, es pretén una cura encara més eficaç del patrimoni natural.

A més també des del Departament de Territori i Sostenibilitat, s'estudien amb molta atenció les polítiques municipals franceses en tot allò que fa referència a l'adquisició de finques per la conservació medi natural.

Espero que el Recurs de Reposició, presentat el passat dijous dia 4 de juny a l'Ajuntament de Palamós per SOS Costa Brava i Salvem la Pineda d'en Gori contra l'aprovació de la Urbanització de Bellafosca SL el passat mes de març, sigui un incentiu per un diàleg constructiu en benefici de la ciutadania.

Tanmateix, crec que podeu plantejar-vos, contant amb el recolzament de la Diputació de Girona i la Generalitat, la compra de la Pineda per tal de dotar-la dels equipaments necessaris per al foment de la salut i el lleure de palamosins i visitants.