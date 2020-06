El Govern no indemnitza, indemnitza el contribuent

Joan Boronat Lecha Blanes

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, va assegurar ahir que estan mirant alternatives al contracte (opac i a dit) del servei de rastreig de casos positius de la COVID-19 a la filial de Ferrovial, adjudicat a l'empresa Ferroser (filial de Ferrovial), per valor de 17,6 milions d'euros. En aquest sentit, va reconèixer que revertir aquest contracte «segurament» tindrà una penalització, però va dir que desconeix quina serà, i que la Generalitat ho haurà de mirar administrativament i jurídica.

En casos demostrables de frau, les indemnitzacions per negocis opacs els haurien de pagar la persona o les persones que fan el viu, però en cap cas s'haurien de pagar amb diners dels impostos que paguem el poble.



90è aniversari

Lluís Torner i Callicó Girona

El 9 de juny de 2020, el que fou el nostre president, Hble. Jordi Pujol, va complir el seu 90è aniversari, una edat ben respectable, que amb el que ell mateix declarà, d'una deixa, fa que no pugui celebrar la fita amb la joia que l'hi correspondria. Aquelles i aquells que avui tenim una edat, i que honestament li havíem donat la nostra confiança, encara avui ens costa oblidar el disgust. Ara, ens sap greu que es faci realitat aquella dita tradicional: «De l'arbre caigut, tothom en fa estelles». Algunes i alguns, però, recordem el que va fer de bo; els humans som febles, i a vegades caiem a la temptació, però si només veiem el que s'ha fet malament, oblidant el que s'ha fet de bo, no ho fem prou bé ignorant-ho.

Com que als que som grans, ens agrada cercar similituds, en el cas que ens ocupa, pensem en aquell que ha fet un edifici molt gran i correcte, però al final, en fer la coberta, va emprar materials defectuosos, i varen sortir esquerdes i degoters, al taulat. No caldria tirar tot l'edifici a terra, sinó respectar la part ben feta i restaurar la part defectuosa.

En resum, pensant en el que va poder fer de bo i analitzant la possible intervenció de gent ben propera a ell –que no hi ha ajudat massa– l'hi desitgem que, dintre de tot, pugui passar-ho el millor possible. És el nostre parer.



Unió turística transfronterera

Josep M. Loste Romero Portbou

El turisme en la nova normalitat del post-covid-19 haurà de fer un gir de 360 graus, però cal començar pas a pas; en aquest sentit considero que està molt bé el que han fet els quatre municipis de la Badia de Roses, (l'Escala, Sant Pere Pescador, Castelló d'Empúries i Roses) d'acordar mesures compartides i un pla de comunicació conjunt. En línia amb aquest bon exemple, el territori de la Mar d'Amunt, (Portbou, Colera, Llançà i el Port de la Selva) s'hauria d'unir per tal de portar a terme campanyes de promoció turística; en una segona etapa també s'haurien d'incloure els municipis nordcatalans de Cervera de la Marenda i Ba­nyuls. Cal començar a tenir molt present que el turisme del nou paradigma post-covid-19 –el futur que ja és aquí– haurà de ser molt més sostenible, participatiu i digital. El cas d'aquesta possible unió turística i cultural transfronterera –La Mar d'Amunt / Costa Vermella– a banda de la promoció turística comuna, en qüestions cabdals com l'agenda-21 la mobilitat sostenible o l'aprenentatge de llengües estrangeres, fonamentals per a un turisme intel·ligent de qualitat, aquests sis municipis també haurien d'anar junts.