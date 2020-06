Fa unes setmanes vaig conèixer l'aplicació que el Banc de Sabadell havia creat per copsar com s'estava produïnt la recuperació econòmica a escala local i regional. Una aplicació oberta que permet copsar com s'està produïnt aquesta recuperació.

El programa «Pulso» de l'esmentat banc no és res més que una eina de big data que agrega les dades recollides per les seves terminals de pagament (TPV) esteses per molts negocis i empreses que treballen cara al públic.

Aquestes dades s'ordenen en base a vàries variables: ciutat, sector de l'empresa (alimentació, estètica, roba, etc), però sobretot es comparen amb quina era la situació de fa un any. També es pot comparar mes a mes.

Així podem veure quin nivell de recuperació econòmica hi ha respecte al mateix període de l'any anterior, quin percentatge de transaccions amb targetes estrangeres hi ha actualment respecte fa un any o el ticket mitjà de compra, és a dir, la despesa per compra comparat amb el de fa un any.

És evident que no es pot arribar a cap afirmació concloent amb aquestes dades, ja que només són una fotografia parcial basada en els datàfons d'una entitat bancària concreta. Però sí que ens poden donar pistes sobre la recuperació comercial i ens poden servir per veure quina és l'evolució municipi per municipi.

Segons les dades, al conjunt de les comarques gironines, la recupació econòmica es troba a l'entorn del 50% respecte a fa un any, el consum de les targetes estrangeres és només un 10% del de fa un any i la despesa mitjana per compra és de 36 euros respecte als 45 de fa un any. Una baixada d'un 19%. A les comarques gironines la recuperació és més lenta que en altres demarcacions.

Si analitzem les dades per municipis, veurem que hi ha tres tipus de municipis quan parlem de recuperació econòmica. En primer lloc, hi ha els municipis d'interior amb un fort impacte del propi consumidor local que gairebé han recuperat el ritme comercial de fa un any. Municipis com Olot o Banyoles.

En segon lloc, municipis importants d'interior amb un pés important del turisme també estan recuperant l'activitat econòmica d'una manera ràpida. És el cas de Figueres i Girona.

Segons les dades del Banc de Sabadell, Figueres a dia d'avui ja ha recuperat el 78% de la seva activitat comercial, una xifra important però menor que a la de Banyoles, o Olot. La diferència és l'impacte del consumidor francés en l'economia figuerenca respecte a les altres dues ciutats amb un consumidor plenament local.

En primer lloc, Figueres sorprén per què lidera la demarcació en despesa mitjana per tiquet amb 46 euros, un 2% menys del de fa un any. Molt lluny dels 36 de la província de Girona, dels 37 de Girona ciutat, els 42 d'Olot o els 32 de Lloret. Segurament, hi podem trobar una explicació en el pés del transport i en la seva ubicació estratègica.

La segona sorpresa és que cada dia a Figueres es va recuperant el consum estranger i ja es situa al 46% del que tenia respecte a fa un any. Molt per sobre del 19% de Girona ciutat, el 10% a escala provincial, el 5% de Lloret, el 9% de Castelló d'Empúries, el 7% de Roses o el 14% de la Jonquera. Semblaria que els francesos es deplacen d'alguna manera més enllà de la frontera de la Jonquera.

Finalment, hi hauria els municipis de la costa. Aqui és on la recuperació va molt més lenta.

A algunes de les principals ciutats costaneres de la demarcació –Roses, Lloret, Platja d'Aro, Castelló d'Empúries– la recuperació és encara és molt lenta i el proper estiu ha de marcar un abans i un després. De mitjana, aquests municipis, a principis de juny, es situen entre el 30% i el 40% d'activitat econòmica respecte a fa un any. Una autèntica bomba de rellotgeria si l'economia no s'activa en els propers mesos. El percentatge és diferent en localitats com Sant Feliu de Guíxols que ja s'acosta al 80%.

La recuperació, doncs, és clau que s'acceleri en aquesta franja litoral.

Hi ha dos factors que seran crucials en els propers dies per revertir la situació: l'obertura de la frontera i la mobilitat intraprovincial que concedeix l'entrada a la fase tres. No tinc cap dubte que els francesos i els barcelonins tornaran a la Costa Brava a la que puguin i sembla que el retorn està molt proper.

L'impacte d'aquesta presència en els propers mesos s'ha de notar més enllà de l'estiu i ha d'allargar-se fins a ben entrada la tardor. El problema són els temps, que en ser tant justos hauran provocat que molts negocis turístics ja no puguin ni obrir.

El tema serà quin tipus de recuperació ens trobarem a partir de juliol, si és en forma de V o de U, en tot cas, la clau serà la seguretat d'avançar fent les coses bé i evitarqualsevol possible rebrot.