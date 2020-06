El que hem après amb la Covid

Amb la por, el confinament, amb les morts, amb les incerteses, amb les mentides, amb els errors, hi ha gent que diu que hi sortim guanyant perquè ens fa millors, perquè aprenem coses. Jo a tots aquests els afusellaria a la plaça pública.

Diuen els llibres d'autoajuda i els gurus de management d'Esade, Iese, etc. que sempre es pot aprendre de les pitjors coses que et passin a la vida. No els en feu cas. Els primers, els que fan llibres d'autojuda, l'únic interès que tenen a l'hora d'escriure i publicar és vendre llibres. Els importa tres bledes que els lectors aprenguin alguna cosa certa científicament o els ajuda en res a la vida, ells el que volen és fer diners, molts diners.

Els segons, els gurus de les escoles de negocis, prediquen que els fracassos ensenyen. Bé que els ho preguntin a les més de 30.000 persones que han mort què han après. Estic fart de persones que volen donar consells als demés quan el més probable és que siguin uns desgraciats integrals en la seva vida personal. Qui amb una vida sensata escriuria un llibre d'autoajuda si no sap dirigir la pròpia vida i qui escriuria llibres de com fer anar l'economia –i classes caríssimes– quan ells mateixos diuen que és la mà invisible que ho dirigeix tot i que els humans ens abstinguem d'opinar sobre com dirigir l'economia. Encara rai, abans era l'Església catòlica qui s'hi oposava. L'any 1771 va existir un intent de crear una escola de comerç a Cadis, Fray Diego José de Cádiz, un jesuïta, va denunciar la proposta al Tribunal de la Inquisició! Estudiar comerç era un pecat de supèrbia.

Què hem après amb la COVID? Us ho diré molt clarament: res. Ha estat una molt mala jugada. En la versió inicial hi deia una altra cosa, impublicable, que es referia a una dona que fuma i et tracta de tu com deia Josep Pla i un residu d'animal. Les adversitats de la vida només serveixen per amargar-nos l'existència. Tampoc és tan difícil d'entendre. Si el govern despòtic de la Xina fos democràtic no hi hauria pandèmia. Amb llibertat d'expressió i periodisme lliure els metges que van descobrir la COVID, en comptes de ser silenciats de forma brutal, ho haguessin explicat als periodistes i Wuhan s'hagués tancat impedint l'expansió del virus al món.

Bé, una cosa sí he après. Ara em contradiré a mi mateix. Només els feixistes no tenen contradiccions. Tants anys i sense adonar-me de la gran originalitat que tinc en el meu cos. No sabia que tenia uns apèndix auditius molt estranys i curiosos. Ara per fi he pogut albirar que les meves orelles són de goma: no suporten cap tipus de cintes de mascaretes. Se'm dobleguen sense remei. Segons els autors de llibres d'autoajuda i els d'Esade, ara que ja em conec a mi mateix molt més bé, ja podré viure molt millor els propers anys. I seré immensament feliç. Cretins!