Escac a la monarquia

Joan Carles I es troba de nou a l'ull de l'huracà. Aquesta vegada perquè la Fiscalia del Tribunal Suprem ha decidit investigar-lo per unes suposades comissions rebudes quan es va implantar l'AVE a la Meca. El Ministeri Fiscal traça una volguda ratlla entre l'abans i el després de la seva abdicació per així no violentar la inviolabilitat de tot cap d'Estat, tant en monarquia com en república, i saltar-se de passada pronunciaments del mateix tribunal i del Constitucional que van en la línia oposada.

Crida l'atenció que es donés a conèixer aquesta mesura ajuntant-la amb l'oposició del Ministeri Fiscal a la imputació del delegat del Govern espanyol a la comunitat de Madrid i amb la benevolència de la mateixa institució respecte del major Trapero. Tothom és ben lliure de pensar i dir la seva en aquest 3 x1 que necessàriament diposita la mirada en la fiscal general del Regne, Dolores Delgado.

El president Pedro Sánchez, que també és secretari general del republicà PSOE, versió Rodríguez Zapatero i no pas Felipe González, ara haurà de mullar-se, dutxar-se i banyar-se en el palau del Congrés dels Diputats. Ho haurà de fer per la displicència habitual dels seus socis de govern, els podemites de Pablo Iglesias, i dels seus socis parlamentaris, ERC i Bildu, que ja han registrat una proposta nova de creació d'investigació parlamentària centrada en la figura del rei emèrit.

Sánchez sap, perquè així ho va dir mil vegades en campanya electoral i també fora de la mateixa, que amb aquesta tribu no pot anar ni a la cantonada a prendre's un cafè amb ells. El deixarien en calçotets, sense mitjons i sense cartera. Són uns veritables professionals de la desestabilització i uns habilitadors de la infantilització de la política. La pregunta clau és si sabia de l'actuació de l'avui fiscal general del Regne atesa la seva dependència constitucional del govern que encapçala.

La manera d'obrar de l'avui fiscal Dolores Delgado, ahir ministra i abans d'ahir jutgessa, carranqueja per trobar-se infectada de nepotisme i republicanisme, i, per tant, sense el més mínim sentit d'Estat. La maniobra conjunta de Podem, ERC i Bildu, servida en safata per ella, és la cirereta per posar de genolls els socialistes pels bons serveis prestats en la Transició, en l'encerclament i mort d'ETA, a la Corona en tota la magistratura de Joan Carles, al seu fill amb el casori i a ambdós amb el traspàs de poders.

Això no obstant, qui es troba en escac, com mai no ho ha estat, és el Rei, l'actual, que és la peça major a caçar. Aquí també juguen el seu rol els mass media canalles, brètols i paranoics de Madrid. La «brunete mediàtica», com un bon dia va qualificar-la encertadament el meu amic Iñaki Anasagasti, aleshores portaveu del PNB. Com aturarà Sánchez un despropòsit d'aquesta mena que ha posat en marxa la compañera de toda la vida anomenada Dolores Delgado? Per si no en teníem prou amb la covid-19, comença un nou serial d'incert final.