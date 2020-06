Els misteris de torra i vergés

Fa una setmana que cueja el polèmic contracte de la Generalitat a una filial de Ferrovial per fer el seguiment dels casos positius de covid-19 i encara no sabem què ha passat exactament; senzillament perquè el Govern català no ho ha explicat. Per descomptat no sabrem mai qui va ser l'ideòleg del pla perquè la transparència no és un dels forts de l'executiu de Quim Torra. Ni mai sabrem perquè Esquerra (partit) va instar públicament la conselleria de Salut (en mans d'Esquerra) a revertir la contractació. Podem intuir perquè Presidència (en mans de JxCat) va instar també públicament la conselleria (en mans d'ERC) a revertir el contracte amb l'empresa Ferrovial. I, ironies de la història, el cas neix poc temps després de la sentència del Suprem pel cas Palau on, ai las, un dels implicats és Ferrovial, a qui van absoldre els dos directius acusats per prescripció del delicte. Com ja és habitual en aquests casos, la foscor predomina per sobre de la llum i ni el president, Quim Torra, ni la consellera de Salut, Alba Vergés, explicaran mai què ha passat entre els bastidors d'aquest tèrbol afer ni tampoc se cessarà ni exigirà la dimissió als responsables. I molt probablement l'empresa cobrarà una morterada en forma d'indemnització amb diners públics. El que no va calcular ningú és la rebel·lió dels sanitaris, farts de les retallades dels governs de torn.