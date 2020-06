De crisi en crisi, i el nou Trueta per fer

L'any 2006, Pasqual Maragall encara presidia la Generalitat, el Girona FC jugava a Tercera Divisió, i no coneixíem els anomenats telèfons intel·ligents. El 10 d'octubre d'aquell llunyà 2006, el Govern català, el tripartit, va presentar el projecte guanyador per a l'edificació del nou hospital Josep Trueta: 85.000 m?2;, onze plantes i un bloc de consultes. Havia d'entrar en servei entre 2011 i 2012. No va ser així. El setembre de 2010 es va presentar el projecte bàsic, amb un pressupost de 250 milions d'euros. Tot estava enllestit perquè el nou hospital entrés en funcionament el 2016. Tampoc es va complir. «Els terminis semblen confirmar que el nou Trueta serà la Catedral del segle XXI», va escriure llavors Albert Soler en aquest diari. Passats els anys, sembla més la inacabable Sagrada Família. El 2010 ja estàvem enmig de la crisi financera, a Catalunya es va produir un canvi de govern, i el tàndem Artur Mas/Boi Ruiz, amb l'argument de les retallades, van deixar el projecte en un calaix, i fins avui. El 2011, Carles Puigdemont va assolir l'alcaldia de Girona i, al llarg del seu mandat, no va posar gens d'interès en la construcció del nou hospital. El seu món polític era un altre.

Anys més tard, va sorgir el debat de si s'havia de construir a Girona o a Salt. Divideix, i guanyaràs. De moment, tot per fer. L'actual consellera de Salut, Alba Vergés, va garantir que abans d'acabar el primer trimestre d'aquest any prendria la decisió sobre la seva ubicació. Només la ubicació, ni tan sols voldria dir que el projecte comença a veure el llum del final del túnel. L'última vegada que, segons em consta, la consellera es va pronunciar sobre el nou Trueta va ser el 27 de desembre a Catalunya Ràdio. Va dir que el lloc més idoni és aquell «que compleixi tots els requisits que necessita per ser gran en un futur». Una frase d'algun assessor, que no vol dir res. L'entrada de l'estat d'alarma just quinze dies abans que acabés el termini per anunciar la ubicació definitiva devia suposar un alleugeriment per a una consellera que preferiria que es convoquessin eleccions, i no haver de prendre cap decisió. Que ho faci el següent. El mateix que va fer el seu antecessor, Toni Comín, que, com Puigdemont, no estava per aquestes coses. Sort (o llàstima per a la consellera) que, en aquest cas, no poden culpar Madrid. Però resulta que Quim Torra no té gens de pressa en convocar les eleccions. Ara bé, com que sembla que ja hem recuperat la normalitat del país (fa setmanes que Torra reclama la reunió de la Taula de Diàleg Estat-Generalitat, la Meridiana ja torna a patir talls davant la indulgència de les autoritats€) ja és hora de començar a exigir a la consellera Alba Vergés que anunciï on anirà el nou hospital Josep Trueta. Em temo que la nova crisi tornarà a servir d'excusa com deu anys enrere.