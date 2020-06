Coronaconyes

La situació esdevé cada dia més irritant. A mesura que anem progressant en la «desescalada», creix la confusió. Si fa just 3 mesos –amb ocasió de la primera declaració de l'estat d'alarma– en Sánchez ens havia dit que «el virus no entén de fronteres», ara propugna un «retorn» a una (suposada) «nova realitat» progressiu i territorialitzat, en què cada poble, cada ciutat, cada província i cada comunitat autònoma s'inventa regles diferents de les dels seus veïns. No sé si queda algú que se les conegui totes –des de quins horaris hem d'observar (si és que encara hem d'observar-ne algun), quan i on hem de dur mascareta, quants podem seure a taula plegats, qui pot anar als enterraments dels nostres éssers estimats, etcètera, etcètera. El «lio» arriba fins a tal punt que aquest dilluns han arribat els primers avions ­carregats de turistes alemanys a l'illa de Mallorca, mentre que per als ciutadans d'Espanya, les Balears segueixen essent una destinació tabú.

Com era d'esperar, els responsables del programa Polònia han tornat a reblar el clau amb el seu extraordinari sentit de l'humor. L'han encertat de ple quan han reinterpretat –com a conya– la campanya institucional «7,5 Milions de futurs» de la Generalitat de Catalunya, que s'ha fet viral a les xarxes socials. Primer, reprodueixen l'anunci tal qual: «L'ús de mascaretes és obligatori en l'espai públic, sempre que no es pugui mantenir la distància de dos metres». I a partir d'aquí, van embolicant la troca a l'estil de les millors comèdies de confusió. Primer, rectifiquen el missatge dient que «les mascaretes s'han de dur posades. No s'hi val anar amb el nas a fora». Després, amb un to cada cop més pujat, afinen: «Les mascaretes tampoc les podeu dur a la papada, al colze ni a la butxaca», i s'acaba el missatge dient: «...però poseu una mica de la vostre part, si us plau.» És aleshores quan tot se'n va «de mare». El quart anunci s'inicia dient: «A veure, tornem a ésser els de CatSalut. Si us plau, podeu no treure-us les mascaretes quan parleu amb algú!? Es tracta d'evitar contagis. Que no enteneu com funcionen?». Al final, quan veu «15 tios asseguts al parc fent servir una mascareta com a bol de quicos i tots allà, picant», la locutora, ja fora de si, exclama: «Ei, de veritat, foteu el que us doni la gana» i acaba l'espot amb un «Generalitat de Catalunya – 7,5 Milions d'idiotes», tot proporcionant una sonora rialla a tothom que l'escolta.

Com sempre, l'humor és un dels vehicles més útils i punyents a l'hora de traslladar qualsevol missatge: la confusió és insuportable i ja és hora que algú posi fil a l'agulla per informar la ciutadania de forma diàfana i inequívoca: ens podeu dir què hem de fer per desconfinar-nos com Déu mana, siusplau?