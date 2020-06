Presidents que maten

L'audiència mostra més interès per l'accidentada successió de Donald Trump que per la secessió en la Família Reial espanyola, una dada comparada que hauria de inquietar la Corona. L'alternativa civilitzada ha baixat a Washington d'una Hillary pletòrica de connexions sospitoses a un Jo Biden que sembla desconnectat de la realitat, fins al punt que només l'estabilitat de les seves constants vitals autoritza a concloure que roman en aquest món. Per primera vegada en dècades, la possible vicepresidenta desperta més expectació que l'aspirant, com si l'hagués reemplaçat abans fins i tot de la seva proclamació a la convenció Demòcrata.

Les eleccions nord-americanes tenen una relativa importància. No tots els presidents del planeta poden lliurar-se a matances discrecionals i democràtiques, amb els Estats Units com a excepció. Cada quatre novembres no es tria un comandant suprem de les forces armades, sinó un governant amb llicència per matar. El guanyador encapçala un GAL amb totes les de la llei, que no discutirà cap país en el seu sa judici, perquè una cosa és blasfemar contra Veneçuela i molt altra incomodar Washington.

Un cop establertes les regles de la competició, ja es pot establir la classificació dels presidents americans que més han matat en aquest mil·lenni legalment:

1. George Bush va alliberar a mort centenars de milers d'afganesos i iraquians, una matança a escala del coronavirus. El seu zel de terminator no ha impedit que Washington hagi hagut de resignar-se a una negociació humiliant amb els talibans, que possiblement torni l'Afganistan als integristes. Sí, es tracta de la rehabilitació dels presumptes autors de l'11-M com a amfitrions d'Al-Qaeda.

2. Obama es va mantenir vuit anys al poder, va incomplir els terminis de retirada de tropes i abunden els balanços que li atribueixen una capacitat de bombardeig per sobre del seu predecessor. A canvi, va desistir d'aplicar la línia vermella que havia imposat al dictador sirià. Gràcies al primer president negre, Al Asad va poder tractar la seva població amb armes químiques sense les represàlies promeses.

3. Trump, perquè, tot i considerar que només ha governat la meitat de temps que els seus dos predecessors, es va permetre el gest emotiu de no respondre a dues provocacions iranianes després de ser informat que l'acció de resposta es mesuraria en centenars de víctimes. En l'ardor guerrer, l'inquilí vigent de la Casa Blanca està per estrenar.

És curiós observar els canvis en la classificació en comptabilitzar les execucions meta o paralegals, sense necessitat de celebrar un judici just o injust:

1. Obama encapçala la llista amb notable avantatge sobre els seus col·legues. Encara avui, més d'un ciutadà occidental se sorprendria en assabentar-se que entre 2008 i 2016 va multiplicar per deu Bush en la utilització preferent de drons per eliminar sense interferència judicial presumptes terroristes. Si l'execució a la carta d'Osama Bin Laden li va atorgar una notable estima i potser la reelecció, no va tenir problemes a eliminar fins i tot ciutadans nord-americans, saltant-se una regla que Bush mai va traspassar. Així va passar amb el clergue Anwar al-Awlaki, nascut a Nou Mèxic i executat al Iemen. El seu fill adolescent va córrer la mateixa sort, de nou sense passar pels tribunals. El president va aprovar personalment cadascuna d'aquestes accions.

2. Bush va muntar l'estructura a gran escala de les entregues extraordinàries, després popularitzada a través de les presons i vols secrets de la CIA. No obstant això, la mortaldat no arribarà mai a les xifres rematades per Obama, al marge que el penúltim president Republicà va ser més acurat en esborrar les seves petjades.

3. La tercera posició correspon a Trump, sempre fora de perill de futurs descobriments infamants. La seva execució programada del general iranià Suleimani va recordar fins i tot en el cerimonial a l'eliminació de Bin Laden per Obama. A favor de l'actual president, no es va complir ni una sola de les profecies apocalíptiques sobre una explosiva reacció iraniana, llevat que es vinculi la liquidació del militar fetitxe de Teheran amb l'eclosió del coronavirus.

En resum, ni Trump ni tan sols Bush s'alçarien amb el títol de president nord-americà amb més execucions programades al llarg d'aquest mil·lenni. Per què Obama mai va desencadenar l'onada de protestes que van enfonsar l'etapa final del seu predecessor, o que han estat a punt de desencadenar el guerracivilisme a l'aberrant reacció de l'actual president americà davant l'assassinat de George Floyd? Per frívol que sembli, el carisma es va imposar a la ideologia. La societat mundial va decidir que mai hi hauria res reprovable en la sanguinària actuació d'algú tan educat, elegant i raonable.