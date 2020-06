Revisar la història i la moral

S'ha de desmuntar l'estàtua de Cristòfor Colom a Barcelona? Si apliquéssim aquest criteri hauríem d'eliminar o ocultar milers de monuments perquè darrere hi ha històries de racisme, segregació, maltractament, esclavitud i mort. Hauríem de demolir alguna de les piràmides d'Egipte, o part de la muralla xinesa? i què hem de fer amb les desenes de mostres d'arquitectura indiana que tenim a Catalunya que només va ser possible gràcies a la suor i sang dels esclaus?

I per què no parlem de grans personatges de la història? Hi trobarem violadors, maltractadors, pedòfils i assassins. Hi ha construccions i idees que són patrimoni de tots però que es van erigir amb el dolor i abús de molts homes.

Els guardians de la moral també han aconseguit que HBO retiri Allò que el vent s'endugué de la seva plataforma. I què farà ara la indústria de l'entreteniment, cremar totes les pel·lícules de romans i de l'oest pel tracte que es dona als esclaus i als indígenes americans?

També en l'audiovisual hem sabut que la BBC ha eliminat Little Britain i un capítol d' Hotel Fawlty del seu servei de continguts a la carta. Un atac de correcció política en contra de la sàtira que diu molt poc del sentit de l'humor dels britànics que avui manen.