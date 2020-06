Herois caiguts

Jo vaig anar al cau, fa mig segle. Vaig pertànyer a l'escoltisme des que als vuit anys vaig entrar a llobatons, la branca dels més petits, inspirat en el Llibre de la selva de Rudyard Kipling. Nosaltres érem «llops», i les caps es deien com els animals del relat: Akela, líder de la llopada; Bagheera, la pantera, o Baloo, l'os. Anàvem d'excursió amb uniforme i un fulard que identificava cada agrupament; el nostre era blau amb una ratlla blanca. Quan la revista Cavall Fort va dedicar una doble pàgina a la figura de Robert Baden-Powell, el general britànic fundador dels boy scouts, en vaig fer un treball manual per a una exposició: la foto retallada i un text manuscrit en una cartolina de vores socarrimades per imitar pergamí, sobre una fusta rústica. Un modest homenatge curull d'infantil admiració. Ara, l'Ajuntament de Poole, al sud d'Anglaterra, ha decidit enviar al magatzem l'estàtua que li era dedicada per por que «els radicals» la facin malbé dins l'onada d'accions contra monuments a personatges racistes, colonials, esclavistes i altres vergonyes de la història imperial. Aquest no arriba a la perversió de Cecil Rodhes, inventor de l'apartheid al país de la seva propietat (Rhodèsia) i de qui es reclama eliminar una escultura a Oxford; però com a mínim va ser homòfob i admirador de Hitler. I profundament colonialista i militarista, si em permeten afegir-ho, tot i que aquests siguin uns defectes més tolerables als ulls britànics. De fet, els seus scouts eren una organització força paramilitar. L'escoltisme em va fer bé, com a tanta altra gent que hi ha estat formada. Això no exculpa els pecats del seu fundador ni converteix en bones les estructures paramilitars. El bé rebut va procedir de la dedicació, traça i generositat dels monitors i l'orientació oberta dels dirigents catalans. Tots som fills d'una història plena de gent impresentable que ha estat glorificada; de tant en tant, un moviment pendular els fa caure del podi. Passar comptes amb la veritat ens enriqueix, encara que sigui incòmode, i malgrat la sospita que, si filem prim, cap heroi restarà dempeus. Potser no hauríem d'haver corregut a glorificar-los.