Maleïdisme i nòmina

Suárez Illana ha intentat diverses formes de fracàs sense assolir l'èxit en cap. Però no desisteix. En lloc de matar simbòlicament el pare, que és el normal, agonitza lentament a l'ombra d'aquell gran polític que va triomfar per sobre de les seves possibilitats històriques. L'últim intent del fill per ocupar els titulars de la primera pàgina dels diaris ha consistit a alinear-se al costat dels torturadors franquistes, que sublimaven amb la picana i la banyera les seves frustracions venèries. Bé, pobre, ha aconseguit amb aquesta estranya adhesió a Billy el Niño aprofundir una mica més en el seu descens als inferns, encara que sense arribar a la glòria inversa d'un maleït. Suárez Illana no ha llegit Rimbaud. Si es veiés en la situació de Larra, davant d'un mirall de cos sencer i amb un revòlver a la mà, es donaria un tret al peu, com Froilán, en comptes de a la templa, que és el que correspon a un temperament veritablement autodestructiu.

Estem, doncs, davant d'un maleït sense talent, que ve a ser alguna cosa així com un cafè sense cafeïna. No obstant això, Suárez Illana té una biografia. Només la seva forma d'arribar a la política amb el desemparament de qui ha naufragat en tota la resta ocuparia diversos capítols. Deu tants favors que de tant en tant, per fer-se valer, ha de votar a contracorrent dels seus, encara que no tant com per perdre la nòmina. La nòmina i el maleïdisme no casen. De vegades cal triar, amic. Triar la nòmina garanteix la carn d'olla, però t'allunya del fracàs èpic que caracteritza el dandi. Tot i això, no hem perdut la fe del tot en aquest home. Qualsevol dia pot donar-nos la sorpresa: no li falten motius psicològics per esclatar si pensem d'on ve i la peripècia vital soferta per arribar enlloc. Quan s'arriba a enlloc, crema un les naus i funda un territori.

En una d'aquestes, a força de donar cops de cec, Suárez Illana perpetra un desencert de tal calibre que aconsegueix obrir els telenotícies de la nit. No és fàcil: hi ha massa polítics en aquesta carrera boja cap a un fracàs autènticament ignominiós, però mentre hi ha vida hi ha esperança.

Ànim.