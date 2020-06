Alcaldessa de Girona

No conec a la Sra. Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, només he vist la seva fotografia als diaris; es veu una persona jove i simpàtica. Mai l'he vist passejar per la ciutat, en canvi, sí que he vist alguna vegada el Sr. Joaquim Nadal, exalcalde de la ciutat, a les parades de llibres de plaça Catalunya; a mi també m'agrada fer-hi una ullada els diumenges al matí.

Els dies laborables tindrà molta feina a l'ajuntament, però els dissabtes o diumenges seria interessant que es deixés veure per la ciutat; podria anar a la Rambla, prendre un refresc a les terrasses i després comprar-se un ram de flors. I si encara vol pot anar fins al mercat de la Devesa, comprar-hi fruita del temps, mirar a les parades de roba i trobar-hi alguna oferta.

Els diumenges si no té compromisos també pot fer una volta per plaça de Catalunya on pot adquirir un llibre que li agradi i li parli de Girona.

Molta gent quan arriba el cap de setmana marxa a altres llocs i Girona es queda molt sola, només queden quatre parroquians i algun estranger.

I un altre dia, amb els seus companys de feina, pot anar a passejar pel barri de Sant Narcís, i després comentar les coses que li han agradat i les que no. Així, passejant pels nostres barris, tindria una visió més directa de l'estat de la ciutat a la qual representa.



Resposta a la carta «Enganyats a la platja de Pals»

Daniel Tulsà Gerent del Grup MIFAS

Benvolguda Sra. Cristina,

En data 17 de juny, es va publicar una carta en aquest diari que portava com a títol «Enga­nyats a la platja de Pals», escrit per la Sra. Cristina Masferrer Fernández, i que feia referència directament al nostre Centre Especial de Treball, GiroPark, i a la feina que portem a terme a la Zona Blava de Pals.

Des de fa 40 anys que treballem per a la integració social i laboral de les persones amb discapacitat amb total transparència i professionalitat. Normalment la nostra entitat no acostuma a respondre aquest tipus d'informacions de manera pública, però avui en dia tenim a l'abast moltes eines per comunicar i expressar les nostres opinions, i tenim a l'abast moltes eines per obtenir informació i contrastar-la. El problema radica quan aquestes informacions que es traslladen són incertes, incomplertes o en algunes ocasions completament falses.

Normalment la feina que porten a terme els nostres controladors no és ben vista per alguns usuaris (per sort són una minoria). La zona blava és un mecanisme que permet ordenar l'a­par­ca­ment i afavorir la rotació. Les entitats que gestionen les zones blaves, com és el nostre cas a Pals, estem subjectes a un contracte que s'ha de complir amb unes especificacions i dates molt concretes.

Com totes les entitats i/o empreses fem coses malament, i quan això passa reconeixem el nostre error i el reparem.

Sra. Cristina, som una empresa seriosa. Tots els treballadors de l'entitat ens prenem molt seriosament la nostra feina, i vetllem per donar el millor servei, treballant amb rigor i professionalitat. I per suposat NO enganyem el ciutadà ni és la nostra intenció fer-ho.

Per tant, agrairem que si vostè i les 6 persones més que esmenta volen posar una queixa formal pel que vostè creu que és un engany, ens la faci arribar i amb molt de gust li respondrem i li demostrarem que aquell dia TOTS els parquímetres estaven operatius. Que tenia i té la possibilitat de fer el pagament a través de l'APP mòbil, que també està en funcionament. Que les màquines que no estaven actives, i que vostè esmenta en el seu escrit, pertanyen a una altra concessionària que és la que explota la zona Blava de Begur, i que tota aquesta informació que li esmento va ser la que el nostre controlador li va explicar a vostè personalment.

Sra. Cristina, i en tot cas, si tot el que diu vostè és cert, no tingui cap dubte que Giropark assumirà la seva responsabilitat com sempre ha fet.



Sembla un mercat de Calaf

Lluís Torner i Callicó Girona

n Aquesta és una frase antiga, que s'aplica quan s'observa un desordre, o un descontrol. Amb això ens referim al que esta passant, amb el tema de les mascaretes. Segons les normatives emanades, per a la fase tres, s'ha de seguir mantenint l'ús de les mascaretes; mentre no hi hagi una vacuna. Però, clar! després hi afegeixen que si es manté la distància de seguretat, actualment un metre i mig, potser no cal. Llavors, clar! Una majoria, sobretot els més joves, no en porten, s'agafen al tema de les distàncies, tot i que, en ben pocs casos les respecten. Ens passen a tocar, com aquell qui res, ah!, i no els hi diguis res, s'enfaden.

D'aquí ve això del «mercat de Calaf» mentre que uns, sobretot els més grans ho respectem, i per tant protegim els que no en porten, a nosaltres qui ens protegeix. També ens molesta portar-ne, tant o més que a ells, però assumim les normes. Ens sap greu quan veiem el desgavell que hi ha. I si només fos en això.

Per més inri, ara diuen que si hi ha un rebrot, només ens haurem de confinar la gent gran, els demés no. Llavors, pel que fa a nosaltres, si no ens posem malalts pel covid, ens hi posarem per la tristor del confinament.

Bé! Si tots hi poséssim un xic de la nostra part, tothom hi sortirà guanyant. És el nostre parer. Gràcies!



Don Diablo

José Luis Bartolomé Palau-saverdera

Part del repertori dels insults racistes i del tracte vexatori d'un mosso d'esquadra del Bages envers un jove de raça no caucàsica: «¿Tú has visto alguna vez al demonio tan cerca? Esto es lo más cerca que vas a ver al demonio». Homilia de l'inefable arquebisbe Cañizares a la celebració del Corpus Christi valencià: «El diablo existe en plena pandemia.» L'exministre de Clavegueres de l'Estat Jorge Fernández Díaz explica a Telecinco que el papa emèrit Benet XVI li havia confessat que el dimoni vol destruir Espanya. El president de la Universidad Católica de Múrcia equipara les vacunes contra el coronavirus amb els servents de Satanàs.

Creix el protagonisme de Llucifer com a influencer malèvol a la nostra societat. Ara entenc per què el Vaticà va establir que cada bisbat disposés d'un exorcista. Potser haurem de fer cas a Miguel Bosé: «Reza y pide si te empieza [Don Diablo] a perseguir».