Intentar salvar Laura Borràs

Força temps enrere hi havia un partit que estava disposat a lluitar contra la corrupció i ho feia des de l'esquerra i el paper d'oposició al Parlament. En els ajuntaments on tenia representació actuava igual; exercint el control del poder. Aquesta força ha estat engolida pel conglomerat de Podem, una operació que li ha anul·lat una de les seves principals essències. Iniciativa per Catalunya fins i tot s'havia personat en processos judicials i havia denunciat –moltes vegades contra corrent i en solitari– les pràctiques que considerava abusives, delictives o que simplement atemptaven contra l'ètica. Si quedava alguna engruna d'això, Unides Podem la va llençar a la paperera dijous en abstenir-se en la petició de suplicatori per la portaveu de JuntsxCat, Laura Borràs. Aquesta és la feina dels partits que formen part de la plataforma autoanomenada d'esquerres. No mullar-se i deixar que els altres facin la feina que li correspon. A l'altra banda hi ha el paper d'Esquerra que, segons el diputat Joan Josep Nuet, no van participar en la votació per dues raons: perquè el judici del Suprem no serà «just» –ells ho saben, com ho sap tot l'independentisme– i perquè no estan disposats a «blanquejar» suposades pràctiques corruptes o fraus administratius. Doncs curiosa manera de dir una cosa i la contrària alhora.