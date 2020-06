Vagi-se'n, senyor Torra!

El secretari general del PSC, Miquel Iceta, ha demanat a l'home encarregat dels negocis polítics d'en Carles Puigdemont a Catalunya, Quim Torra, que dissolgui el Parlament i convoqui eleccions. No li falten raons al líder socialista: el mateix Torra es considera un interí a la primera magistratura de Catalunya, un vicari en funcions provisionals de rector del poble català; un encarregat de la fàbrica productora d'independentistes; i, sobretot, un negat per governar, com ell mateix es va autoqualificar el dia en què li va sortir allò que ell anava a preservar les essències i no pas a administrar les coses del dia a dia.

Això no obstant, el pitjor de tot és que ens ha mentit tres vegades en els darrers tres mesos. La primera, quan va dir-nos que convocaria eleccions, en acabar la tramitació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per enguany; la segona, quan diu que ajorna aquesta anunciada convocatòria per fer front a la covid-19; i, ara, menteix de nou quan diu que el Tribunal Suprem no és ningú per fer-lo fora de Palau, una vegada l'inhabiliti pel càrrec atesa la seva dement mania per desobeir. Que ens expliqui com un simple organisme de naturalesa administrativa, la Junta Electoral Central, el pot desproveir de l'escó de diputat, com així ha fet, per desobeir les seves ordres i que no pot ser inhabilitat per la Sala del magistrat Marchena i ser foragitat de Palau si va admetre davant el TSJC que havia desobeït. Mentir els electors és un acte immoral mancat d'ètica que, en altres cultures democràtiques, comporta la dimissió automàtica. En Torra té unes galtes que se les trepitja.

Pel cas que tot això dit neutralment, doncs són fets incontrovertibles, no fos suficient, tenim a més a més que en Torra s'ha convertit en una veritable llosa per al país sencer. Els de JxCat han evolucionat fins a convertir-se en una olla de grills i en una colla d'esmaperduts que segueix un fantasmagòric líder domiciliat a Waterloo, el qual està com una puta cabra. Per la seva banda, els d'ERC sembla que hagin heretat La yenka com a himne i tàctica del partit. Canten i practiquen allò de «Izquierda, Izquierda / derecha, derecha / pa'lante, pa tras / un dos, tres...» Els falta coratge i els sobra aparença de milhomes.

Sumat i restat, amb els de la CUP fent de perepunyetes, Catalunya no va cap a Ítaca, com el mateix Lluís Llach va teatralitzar fa anys abandonat el timó del Consell per a la República, sinó que es troba enfangada en el mar de les bardisses. El vaixell no es mou i es va enfonsant. Ni de bon tros som el motor econòmic d'Espanya, sinó el quart; la producció econòmica neta es troba en caiguda lliure; l'atur va a l'alça amb unes previsions de tocar el fons del pou per octubre; el sector industrial s'ha empetitit i s'està observant ara mateix la fragilitat del sector serveis, mentre que allò de què teníem la millor sanitat del món s'ha provat que era un simple eslògan... L'Iceta té raó. Dissolgui el Parlament, senyor Torra, i vagi-se'n abans no el tregui la Justícia.