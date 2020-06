La sanitat pública 100% Què vol dir

Quan la Generalitat de Catalunya va adjudicar l'ABS de l'Escala, que afecta 8 pobles més, a l'empresa Eulen, empresa privada amb ànim de lucre, fèiem campanya dient a la gent que ens havien privatitzat l'assistència. «Haurem de pagar ?», era la pregunta clàssica, en dir-los que no, ja es desentenien del problema. Teoria de Boi Ruiz: «Si no pagueu és públic». Però si ja hem pagat per endavant, i algú guanya diners, ho fan amb la nostra salut.

La Sanitat Pública amb el model Beveridge (economista anglès que el va explicar al 1942) és el que tenim a l'Estat, obliga a pagar per endavant la prestació sanitària a base d'impostos obligatoris. Qui mor sense haver estat mai malalt, ha pagat impostos dels que ell no se n'ha aprofitat. El que té una malaltia greu (que precisi un trasplantament, per exemple,) segurament amb els seus impostos no podria pagar la seva assistència al llarg de la vida.

Si l'administració concerta amb una empresa privada, aquesta empresa vol guanyar diners i els guanya dels que nosaltres hem pagat per avançat amb els nostres impostos.

Un altre tema és quan es concerta una empresa sense ànim de lucre, o economia social. Sense ànim de lucre vol dir que no hi ha persones que aportin capital per treure un rèdit. Tenim a les comarques gironines fundacions, empreses religioses i una EBA amb una espècie d'economia social. I una empresa privada amb ànim de lucre que està concertada en el Sistema Integral Sanitari de Catalunya (SISCAT), Clínica Girona. Fa negoci amb la nostra salut.

Les Fundacions no tenen ànim de lucre. Els mana un Patronat, format per l'alcalde del municipi i persones important de la comarca. Les més properes a on jo visc són la Fundació Privada Salut Empordà (amb l'hospital de Figueres, el sociosanitari Bernat Jaume, la ABS de l'Escala i Salut Empordà Healthcare) i la Fundació Hospital de Palamós Mossèn Miquel Costa, amb hospital de Palamós, Centre Sociosanitari Palamós Gent Gran, 4 ABS (Palamós, Palafrugell, la Bisbal i Torroella de Montgrí) Servei de Gerència i Direcció Tècnica de la Fundació Palafrugell Gent Gran i Clínic Costa Brava. A totes dues Fundacions els 90% d'ingressos els provenen de CatSalut, és a dir, dels nostres impostos.

El Clínic Costa Brava de Palamós i Salut Empordà Healthcare de Figueres atenen privadament a qui vulgui, en els mateixos edificis dels seus hospitals. És el que en diem el fenomen de les dues cues. Els metges no cobren massa però el Director General de Figueres va cobrar 129.000 € el 2017. I la gran majoria de directors gerents dels centres concertats cobren més que els 115.517,04 € de la consellera de Salut i algun a Barcelona, més que els 153.235,50 € del president de la Generalitat. Ja no diem a on queda el president del Govern d'Espanya amb 84.845 €. Els directors de Centres Concertats viuen bé cuidant la nostra salut, els sanitaris i els polítics (xifres de 2020) no tant.

L'EBA Albera Salut de Peralada. Les EBAs són entitats de base associativa, amb missió de servei públic i independents dels poders públics, que gestionen serveis de protecció de la salut i d'atenció sanitària finançats públicament (CatSalut). La remuneració del soci no es basarà en el nombre d'accions o participacions que ostenti, sinó en la feina realitzada. El 51% de les accions han de ser, com a mínim, 3 treballadors de l'EBA (25% com a màxim cada un), la resta d'accions poden ser d'empreses sanitàries sense especificar.

La Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social diu: «S'anomena economia social el conjunt de les activitats econòmiques i empresarials, que en l'àmbit privat duen a terme aquelles entitats que persegueixen bé l'interès col·lectiu dels seus integrants, bé l'interès general econòmic o social, o tots dos».

Salus Infirmorum és un cas especial, pel Règim Especial Religiós. Es basa en una espècie d'Economia Social, i que si hi ha guanys són per a l'Entitat Religiosa, no hi ha capitalistes. El Instituto de Religiosas de San José de Gerona, creat per una llagosterenca, va sortir a una llista de depositants al Banc HSBC de Suïssa. Res a dir l'Economia Social permet guanyar diners als treballadors. Diners dels nostres impostos.

Tots els nombrats fan medicina privada en el mateix espai que la pública.

Sanitat 100% pública seria que no manessin els Patronats a les Fundacions (l'alcaldessa de Berga va dissoldre la Fundació Privada Sant Bernabé i la va cedir a CatSalut). Que a les clíniques privades fessin només medecina privada. Que les entitats religioses fessin medicina privada i catequesi. Desaparició de les EBAs.

Que les dos Patronals de les concertades Unió Catalana d'Hospitals i Consorci de Salut i Social de Catalunya no negociessin cap conveni, que ho fes CatSalut i un sol conveni o estatut per tots els sanitaris públics. Així ho va decidir, per unanimitat la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya el 05/12/2019. Però ai les comissions...