Desconcertant

M. Teresa Saló i Oliveras GIRONA

Amb data del dissabte dia 20 de juny llegeixo amb desencís que la parròquia de Vista Alegre de Girona desapareix després de 52 anys.

No puc ni m'haig de posar en les raons d'aquesta decisió presa pel Bisbat, l'acato i desitjo que les seves instal·lacions siguin per un bé per al barri Carme-Vista Alegre. Però m'agradaria aportar la meva visió personal i esmentar el meu desacord de com s'ha portat a terme aquest «finiquito».

Res oficialment s'ha notificat als feligresos, parroquians, que des del naixement de la parròquia hem estat al peu del canó.

L'església tancada a pany i clau.

No hagués estat millor fer una celebració en la mateixa església com a cloenda? Han posat algun rètol avisant del seu tancament? No, i ara com sortit del no-res, i a través del diari, ens notifiquen que el dissabte dia 28 es farà una celebració especial per donar la benvinguda als feligresos de Vista Alegre. Gràcies, moltes gràcies.

També vull esmentar que, com en moltes coses, hi ha un ball entre les xifres que esmenta el diari en paraules de Mn. Reixach i les que realment assistíem a la celebració de la Santa Missa. No vull entrar en detalls ni en polèmica. És veritat que la falta de sacerdots i la davallada de feligresos és palesa arreu.

En aquest dret de pataleig acabo donant les gràcies pel seu bon fer a Mn. Modest Prats, en pau descansi, a Mn. Joaquim Xutglà, i darrerament a Mn. Josep Gispert.



Pals-Begur

josep m. roura coll girona

Dies enrere va sortir una queixa d'uns usuaris de la zona blava de Pals amb una contrarèplica dels gestors del parquímetre. Pel que es llegeix, sembla que l'empresa té raó. Però... no sé si per culpa dels ajuntaments de Begur o Pals, o bé de les empreses gestores dels parquímetres, però que un carrer sigui de dos pobles diferents i tot i que hi ha un senyal que diu el canvi de poble, en ser un mateix carrer per la gent de fora no el distingeix. He vist força bronques d'usuaris que amb el cotxe a un poble han agafat el tiquet més enllà i han hagut de pagar una sanció que moralment no correspon. Suposo que això al que cobra ja li va bé, poder cobrar de més, però és una aberració.

Veurem si fan alguna cosa o continuen fent-se el distret i fent las coses malament. Encara que sigui legal requereix seriositat.



L'imperialisme espanyol amb

les llengües

Joan Janoher I Sadurní Forallac

nPel que sembla, continuen estant en la línia equivocada: de res val el reconeixement de les parles diferenciades que té el país, com a patrimoni nacional. Viuen encara al període de les reconquistes, on el seu domini va fracassar per les imposicions i, per què no dir-ho, pels saquejos abusius a les colònies. No deixa de ser una paradoxa que després de tants segles continuïn amb l'opció impositora de les comunitats, en obligar-les a deixar de costat la seva pròpia llengua i cultura. Un retrocés més a la desconsideració regional.

De tothom és conegut, les riqueses lingüístiques existents a l'Espanya comuna intolerable. Comença a ser hora que di­guem prou a la desconsideració tant flagrant com repetitiva de perseguir les nostres parles i cultures. No té cap sentit pretendre que les tres regions agermanades de València, Balears i Catalunya s'hagin de comunicar en la llengua de «l'imperi», castellà. No té cap sentit, com tampoc és procedent, la imposició als nostres principis bàsics i puntuals. Per com la nostra llengua és la més antiga i notòria del país.