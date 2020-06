Catalunya és casa de tots

La covid-19 ha produït danys quantiosos per tot arreu, però ha afectat d'una manera molt intensa el sector turístic de Catalunya, que, com altres, ha estat pràcticament paralitzat.

Ara, davant una temporada incerta, els polítics del petit país tenen cagarrines.

I no és per menys si es recorden les dades de 2019. La demanda turística a Catalunya (hotels, càmpings, cases rurals, apartaments i albergs) va aconseguir 39,32 milions de visitants (19,36 M estrangers, 15,06 M catalans i 4,9 M de la resta d'Espanya).

La despesa generada va girar a l'entorn dels 25.160,2 milions (21.317,9 M dels estrangers, 1.947,6 dels catalans i 1.894,7 M de la resta d'Espanya).

Si només tenim en consideració els establiments hotelers, aquests van rebre el 64,69% del turisme estranger amb un 73,12% de pernoctacions.

En el cas de Lloret de Mar, l'any 2019, els establiments hotelers van acollir el 73,48% de visitants estrangers amb el 81,34% de pernoctacions. El turisme francès, anglès i alemany va representar el 52,51% del total dels visitants estrangers.

Les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) mostren la forta dependència del turisme d'altres països, en especial de la Unió Europea.

Dit això, què fa el Govern de la Generalitat? Doncs dedicar 7,4 milions per potenciar el sector. Compte! La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ja havia anunciat el 17 de gener de 2020 que es destinarien 6 milions per incentivar el turisme d'àmbit local. Per tant, donades les circumstàncies, l'augment és miseriós.

Això sí, a so de bombos i platerets, Quim Torra, en la presentació de la campanya de promoció, ha subratllat que «aquí tothom és benvingut i tothom serà acollit amb un somriure i tota la seguretat del món». I ha afegit que l'eslògan «Catalunya és casa teva» reivindicava un país que era «la casa de tot aquell que vulgui venir».

Ara bé, l'objectiu són els «mercats de proximitat català, estatal i europeu». És una crida als espanyols del «país veí», en paraules del conseller Miquel Buch? Aquells que per a David Font, director de l'Agència Catalana de Turisme (ACT), són enemics perquè participen del «setge constant d'un Estat espanyol opressor». Així no es fan amistats.

També el Patronat de Turisme Costa Brava se suma a la creuada amb el lema «Bojos per tornar-nos a veure». Bé, de bojos n'hi ha, però sense generalitzar, eh! Sembla que es busquin turistes per omplir un manicomi!

Si és ben senzill. Catalunya és casa de tots. I s'ha acabat el bròquil!

I junts podrem cantar: Oh! Benvinguts, passeu, passeu. / De les tristors en farem fum. / A casa meva és casa vostra, / Si és que hi ha... cases d'algú. (Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa). A veure si sona la flauta.