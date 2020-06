Seixanta anys en blau

True blue, del saxofonista de jazz Tina Brooks, és un gran disc que va ser enregistrat ara fa 60 anys. En concret, la sessió de gravació es va dur a terme a l'estudi de Rudy Van Gelder, a Nova Jersey, el 25 de juny de 1960. L'àlbum, produït per Alfred Lion per al llegendari segell Blue Note, va ser l'únic que aquest músic va veure publicat en vida. Probablement, l'aguda addicció a l'heroïna del compositor i intèrpret va motivar que la discogràfica anés retardant el llançament d'altres treballs seus, com els notables Back to the tracks o Minor move. El mèrit de Brooks, un brillant improvisador capaç de combinar la suavitat i l'ímpetu en una mateixa peça, és molt superior al que podríem deduir de la seva escassa fama. Les sis cançons d'aquest LP aporten pistes sobre com hauria pogut progressar el saxofonista si no hagués estat pels seus problemes amb les drogues, pel seu pas per la presó i per les complicacions de salut que van acabar amb ell en 1974, quan només tenia 42 anys. Entre els talls de True blue, embolcallats amb una elegant presentació a càrrec de Reid Miles, destaca Up tight's creek, inspirada en l'influent pianista Horace Silver. Avui, doncs, és un bon dia per recuperar –o, potser, per descobrir– aquest excel·lent àlbum.