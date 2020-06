El viatge dels prínceps

Es bonic que els pares regalin als fills el viatge de noces, però el de Felip i Letícia va costar prop de mig milió de dòlars de fa setze anys. El diari The Telegraph ha divulgat la xifra i que la factura se la van repartir el pare del nuvi, Joan Carles de Borbó, i el seu amic de l'ànima i company d'afició regatista, l'empresari Josep Cusí, antic instructor de tir al plat de Franco i aspirant frustrat a arquer olímpic. Per això hi són, els amics íntims com germans. El problema és que, en aquell moment, Joan Carles era rei efectiu, no emèrit com ara, i no és bonic que un empresari faci un regal de tres-cents mil dòlars a l'home que signa les lleis i els reials decrets del país abans de publicar-se al butlletí oficial.

Es coneix que Sa Majestat, tot i la fortuna que se li atribueix en comptes aquí o allà, anava una mica just quan el seu fill petit i futura testa coronada va casar-se amb la plebea del telediario, però un casament principesc exigeix un viatge de noces de categoria. Res d'una setmana a les Canàries. Van passar per Jordània, Cambodja, les Fiji, Samoa, Califòrnia, Mèxic... Roda el món i torna a Madrid a esperar que t'arribi el dia, normalment per defunció del titular (en aquest cas qui va finar va ser un elefant en una cacera africana amb «amiga especial»).

Una lluna de mel de tals dimensions costa una pasta, i l'amic molt amic del pare va fer-se càrrec del 58%. Això sí que són amics. Generosos i amb pela llarga. Com que en aquella època d'euro recent calculàvem l'equivalència en pessetes per apreciar les magnituds, direm que l'amic va amollar quaranta-cinc milions de l'antiga moneda.

I ara surten coses. Que si un pretès fill secret de Joan Carles diu que els amics són germans no reconeguts, que si l'empresari va agredir un periodista, que si tenia relacions de negocis amb Jordi Pujol Ferrusola –amb qui no feia negocis l'hereu espavilat? De tot això en fa setze anys, i els actuals reis devien trobar del tot normal, llavors, que com a prínceps del Regne d'Espanya els regalessin un viatge tan espectacular. Els temps encara no havien canviat prou. Ho han fet?