El misteri Núñez Feijóo

Els criteris de l'estat d'alarma obligarien a garantir la renovació d'Alberto Núñez Feijóo al capdavant de la Xunta per aclamació. S'evitaria així el risc de contagi del coronavirus a les urnes, per a un ritual on només falta decidir la magnitud de l'hegemonia. És difícil trobar un sol partit europeu que tingui garantit, segons el CIS, per sobre del 45 per cent de vots. Els alts càrrecs electes espanyols contemplen estupefactes aquest llistó prohibitiu, en un panorama en què es pot governar a partir del trenta, segons demostra l'heroic Pedro Sánchez.

El triomf del PNJ, Partit Núñez Feijóo, es complementa amb una valoració al voltant de sis en dos baròmetres consecutius del CIS. El líder gallec es converteix així en el polític millor puntuat que podria ser president del Govern, perquè Urkullu oscil·la en aquesta forquilla però només aspira a la independència. Conciliar la pertinença a un mateix partit de Feijóo i la madrilenya Ayuso voreja l'inversemblant. Idèntica distància separa el guanyador per endavant de Pablo Casado, segons els enquestats i encara que governar una peça del puzle sigui més fàcil que articular el conjunt.

El contrast entre la valoració universal i la infeudació gallega defineix el misteri Feijóo, que atreu el vot de PSOE i expulsa Vox, segons el CIS. El secret dels seus ulls a les fotos amb Marcial Dorado no justifica l'ostracisme, en un país que va votar Adolfo Suárez acabada de canviar la camisa blava, i que venera Felipe González després del GAL. El coronavirus havia de guarir els factors exògens, però res ha canviat i un mediocre sota control sempre serà preferible a un brillant problemàtic. Feijóo havia d'haver sigut candidat del PP a La Moncloa el 2011. És possible que també li hagi passat la seva hora, i que engrosseixi l'honorable llista dels grans polítics que mai van accedir a la presidència del Govern. A canvi, s'ha fet nacionalista com Fraga.