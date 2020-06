El nou pols de puigdemont i pascal

Potser quan Marta Pascal va començar a llençar la tovallola dins del partit que ella dirigia (PDeCAT), ja tenia al cap la creació d'un nou espai polític allunyat de les tesis de Carles Puigdemont i l'univers que l'envolta. Potser quan tothom pensava que la dirigent era incapaç de plantar cara a l'expresident de la Generalitat, no feia altra cosa que deixar que el temps passés a l'espera del millor moment per aglutinar els anomenats «moderats» del Partit Demòcrata i anar construint, silenciosament (o no tant), l'estructura del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC). Si és així, Pascal sabia que el PDeCAT mai es podria alliberar de les urpes de Waterloo –fet força evident– i que l'única estratègia viable era intentar fer creure que plantejava una guerra interna que no va arribar ni a poder-se considerar batalleta. I, si és així, molts vam infravalorar l'exdirigent dels hereus de Convergència i ara podria haver arribat el moment de fer el salt des del trampolí i plantar cara a l'independentisme més radical des de fora. Els millors moments en política no es trien; arriben gràcies a milers de circumstàncies que ningú controla, com la covid-19, que ha deixat en evidència algunes vergonyes força maldestres. Si aquesta és l'hora, o no, ho dirà el temps, perquè Quim Torra només convocarà eleccions quan Esquerra estigui en el seu pitjor moment.