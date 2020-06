Barça: una crisi estructural

L'etapa final de Josep Maria Bartomeu al FC Barcelona serà d'allò més trista. Si al llarg del mandat ja ha anat perdent una gran quantitat de directius, ara el foc el té encès en el vestidor on jugadors i entrenador no s'entenen.

Valverde va ser cessat com a míster quan el Barça anava líder i no estava eliminat a la Copa. El seu substitut, Quique Setién, és un home simpàtic, però sense currículum per poder asseure's en una banqueta difícil com la blaugrana. Abans, però, de la seva arribada, Xavi Hernández o Ronald Koeman ja havien rebutjat l'oferta d'un club que a poc a poc ha anat perdent la carta de navegar.

No hi ha dubte que la plantilla del Barça s'ha envellit, sense que els tècnics hagin resolt els relleus de les vaques sagrades. De tots és sabut que avui Messi, Suárez, Piqué i Busquets són els que manen. Tots han superat la trentena d'anys, però gaudeixen d'uns contractes sobredimensionats sense data de caducitat.

Florentino Pérez es desfé de Cristiano Ronaldo a canvi de 100 milions d'euros, que va pagar la Juventus de Torí. Messi té un contracte signat que pot marxar quan vulgui del Barça sense cap contraprestació per al club. Avui l'argentí està negociant la seva renovació i es parla d'unes xifres fora de mercat i més per a un jugador de trenta-tres anys.

El Barça s'ha anat fonent a poc a poc. Des de fa algunes temporades palesa uns dèficits que s'han pogut superar gràcies als campionats de Lliga. A la Champions els episodis de Roma i de Liverpool foren d'allò més lamentables i no s'hi va posar remei, tot pensant que el temps ho curaria tot.

Fitxatges com els d'Antoine Griezman o Samuel Umtiti, per exemple, són l'exemple de la inoperància dels serveis tècnics. Un jugador com el davanter francès, pel qual es pagaren 150 milions avui ocupa un lloc a la banqueta. Per la seva banda, Umtiti es lesionà amb França, però exigí un desorbitat augment de salari. Des d'aquella signatura s'ha passat la majoria de mesos a l'infermeria. Diuen que pateix una lesió crònica difícil de superar atès que es negà a ser intervingut. I Bartomeu en una setmana dilapidà els diners de l'operació Neymar pel PSG amb l'arribada del brasiler Coutinho i Dembelé que pràcticament només el coneixen els serveis mèdics del Barça.

El president ha fracassat estrepitosament des d'un punt de vista directiu, econòmic i social. En el primer cas els referents de la junta han marxat tots, en el segon els traspassos de Cillessen i ara Arthur deixen palesa la necessitat de blanquejar els números cada final de temporada i en el tercer, l'episodi de les xarxes socials on s'insultaven alguns jugadors i que va costar el càrrec a la mà dreta de Bartomeu s'ha tancat en fals.

El desori és tan important que la convocatòria d'unes eleccions és tan necessària com imprescindible. Allargar un any més l'agonia d'aquest equip és quelcom patètic. Cal una renovació a fons que l'actual junta ja no està en condicions de fer. Aquests canvis urgents no són circumstancials sinó estructurals. I passen per la renovació a fons de la plantilla, amb la substitució de l'aparell tècnic i l'entrada de nous executius que siguin capaços de posar ordre intern en el club. D'altra banda, una nova directiva portarà aire fresc i possiblement acabi amb l'opacitat que existeix actualment a l'entitat. Unes noves eleccions haurien de servir per a posar ordre a un Barça que des de fa massa temps ha perdut el rumb.