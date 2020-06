Els fanàtics tenen una tara?

Moltes de les coses que semblen batalles són un dissipat espectacle de paraules i acusacions. No sé com encara hi pot haver tantes coses d'abans sobre de la taula. Per començar, sapiguem veure que el que sembla temperament (moltes vegades) és imposició amagada entre el fanatisme. Amb total seguretat, moltes persones són l'horror que rebutja el diàleg i només busca culpables. Hi ha qüestions abstractes; la majoria són individuals. Sí, moltes tenen una relació simbòlica amb el passat. En part, al costat del que rebutgem, hi ha la raó que es converteix en renúncia; la mateixa que determina l'aspecte del que en algun moment vam llançar al costat del menyspreu. No només danya el dolent. També fa mal tot allò que és preferència i invitació gratuïta de males paraules. ¿En algun moment serà possible veure que l'home que s'acontenta amb el record no evoluciona?

Resulta penós veure que moltes persones busquen consol en la venjança. I el més curiós (somric) és veure'ls convertits en cor que arruga la realitat mitjançant la difamació i moltes altres coses. Durant tot el confinament he vist el miratge que neix de la terror i ofusca la ment... Francament, crec que els que presumeixen de «justesa» són l'afany tancat que jutja sense sinceritat i no ofereix resistència al fanatisme i les seves derivades. No sempre és bo afirmar, no hem d'oblidar que el dialèctic, en moltes ocasions, entronca amb l'emoció, i en no poder-se desenvolupar es deixa portar per les seves pròpies doctrines. Els fanàtics sempre qualifiquen de dolent tot allò que viu al costat de l'expansió del diàleg... Dialogar és alliberar l'home de la seva posició inicial i perseguir un fi comú. Els clàssics (fa molt que no els esmento) van saber veure que a l'entesa s'arriba amb tot allò que no al·ludeix el jo.

Les opinions que els fanàtics sustenten no són opinions. La majoria d'ells han de recórrer a la falta de respecte i així confirmar la seva ignorància. Les persones que veuen amb els ulls de la fal·làcia només necessiten mala fe per donar forma als seus arguments. La veritat, crec que el fanatisme és un problema mental. Algú que no pot adoptar un altre tipus d'actituds crec que és una persona amb una tara.