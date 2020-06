Lorenzo Amor és president de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) des de 2004. L'ATA es va incorporar a la CEOE el gener de 2019, i a Catalunya competia amb Autònoms PIMEC fins la signatura, el 27 de juny de 2019, dels acords de col·laboració amb la patronal catalana Foment del Treball.

Aquest agent comercial de professió ha destacat per la seva actitud bel·ligerant contra el president Pedro Sánchez durant el confinament imposat per aturar la covid-19.

No s'ha cansat d'exigir mesures a favor dels autònoms, malgrat que el Govern de Madrid per mitigar els efectes de les mesures adoptades esmerçava nombrosos recursos. Entre ells la prestació econòmica extraordinària per cessament d'activitat, encara que no s'hagués cotitzat per aquest concepte abans, l'exoneració de les quotes a pagar, el dret al bo social, el poder rescatar el pla de pensions, la línia d'avals-ICO i les moratòries i ajornaments d'impostos. Les ajudes públiques han beneficiat especialment el petit comerç, l'hostaleria i la construcció.

De fet, aquest és un sector molt heterogeni que engloba uns 3,2 milions d'afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). És lògic, doncs, que hi hagi diferències considerables entre ells. És a dir, no tots els autònoms són iguals.

A tall de recordatori, entre els diversos autònoms que cotitzen per activitats empresarials, hi ha taxistes, transportistes, comerciants, negocis d'hostaleria, restauració, tallers de tota mena, perruqueries, paletes, artistes, esportistes, firaires i venedors ambulants.

I entre els professionals autònoms, molts d'ells altament qualificats, hi ha arquitectes, advocats, notaris, metges en consultes privades, farmacèutics, veterinaris i enginyers.

Ningú posa en dubte que les estan passant magres, però uns més que altres. I també seria hipòcrita obviar que és un conglomerat amb un significatiu percentatge de frau fiscal, segons el Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha). Qui no ha estat temptat amb allò tantes vegades repetit: amb IVA o sense?

Si ens atenim als informes dels tècnics d'Hisenda, un de cada cinc autònoms amb treballadors al seu càrrec declara menys guanys de mitjana que els ingressos dels seus empleats. Es calcula que uns 3 milions d'empleats cobrarien més que els seus propis patrons. Els tècnics sostenen que l'any 2017 més de la meitat dels autònoms va declarar que guanyava menys de 12.000 euros anuals. Vaja, que formaven part del col·lectiu mileurista.

Davant aquesta situació, el president de l'ATA hauria d'insistir en la necessitat de lluitar contra el frau en lloc de criticar els inspector d'Hisenda. Els socis que compleixen amb les obligacions fiscals ho agrairien.