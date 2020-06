Tecnologia i confinament

Durant el confinament hem depès de la tecnologia per pràcticament tot: el treball, els estudis, la relació amb la família i els amics... Els que ja feien servir els sistemes digitals en el seu dia a dia n'han intensificat l'ús. I molts dels que encara no ho havien fet, no han tingut més remei que sumar-se a aquestes pràctiques. En certa manera, ha estat una molèstia afegida. No és agradable ficar a casa nostra caps, companys, clients, alumnes o professors. No obstant això, en bona mesura, els que han pogut seguir treballant-hi han estat uns privilegiats, ja que molts dels que no han tingut l'oportunitat de fer-ho s'han vist afectats per ERTOs o han acabat a l'atur. El desplegament de la quarta revolució industrial s'ha accelerat durant la crisi del coronavirus. Tot i que ens faci la impressió que tecnologies com la intel·ligència artificial, l'aprenentatge automàtic, la internet de les coses o el big data no ens afectin en la vida quotidiana, la seva intervenció ha estat crucial en l'anàlisi de la pandèmia i en l'articulació de solucions: de la medicina a la logística, de l'educació a l'entreteniment... A més, la catàstrofe que hem patit ens ensenya que, gràcies a la tecnologia, podem viure, treballar i divertir-nos d'una forma més sostenible i responsable, sense necessitat de realitzar tants viatges o gestions presencials.